Nach Kritik an Prämien: RTL startet Show mit Olympia-Startern – um 100.000 Euro

Erbost war die Olympia-Schwimmerin Angelina Köhler angesichts der geringen Prämien von Olympia-Teilnehmern im Vergleich zu Reality-Stars. In der neuen RTL-Sendung „Eltons 12“ will der Sender auf diese Kritik reagieren – und hat sich etwas Besonderes ausgedacht.

Ganze 50.000 Euro Prämie winken den Teilnehmern der RTL-Serie „Sommerhaus der Stars“ – und damit deutlich mehr als vielen Sportlern bei Olympia. Dies hatte Köhler jüngst angemerkt und bekam prompt eine Reaktion des Senders.

In einem Special von „Eltons 12“ sollen zwölf Olympia-Teilnehmer gegeneinander treten und haben dabei die Chance auf eine Gewinnsumme von 100.000 Euro. „Wir finden, die Olympiateilnehmerin von Paris hat absolut recht und wollen uns für die vielen emotionalen und spannenden athletischen Momente mit einer besonderen Einladung bedanken“, erklärte der Sender. Köhler hat bereits zugesagt.

Elton freut sich auf Olympia-Teilnehmer

„Wer Außergewöhnliches leistet, soll auch angemessen belohnt werden: ob in unseren Reality-, Quiz- oder Showformaten“, sagte auch Inga Leschek, CCO von RTL Deutschland.

Elton soll das neue Format bei RTL moderieren. imago/Future Image Elton soll das neue Format bei RTL moderieren.

Und auch Moderator Elton scheint von der Idee angetan „Ich habe jeden Tag Olympia verfolgt. Die Leistung aller unserer Sportler:innen war wirklich beeindruckend“, und ergänzte: „Es wäre eine riesengroße Ehre.“

Das könnte Sie auch interessieren: Nach elf Jahren: Weltmeister Kramer verkündet unter Tränen Gladbach-Abschied

Im Herbst diesen Jahres sollen die Sendungen gedreht werden, im Winter 2025/26 soll das neue Format dann ausgestrahlt werden. In sechs Episoden treten dabei jeweils zwölf Menschen gegeneinander an, die durch eine bestimmte Eigenschaft verbunden sind – wie in diesem Fall die Olympia-Teilnahme.