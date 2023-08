Nach heftiger Prügelattacke und Geldstrafe: NFL-Star für mehrere Spiele gesperrt

Herbe Schwächung zum Saisonauftakt! Die New Orleans Saints aus der US-Football-Profiliga NFL müssen in den ersten drei Saisonspielen auf ihren Star-Runningback Alvin Kamara verzichten.

Die Liga sperrte Kamara wegen seiner Beteiligung an einer Schlägerei in Las Vegas am Abends des „Pro Bowl“-Allstarspiels 2022. Kamara hatte mit weiteren Personen, darunter der nun ebenfalls gesperrte Chris Lammons von den Indianapolis Colts, im Februar 2022 auf einen Mann eingeschlagen.

Dies war von einer Überwachungskamera festgehalten worden. Wegen des Falls musste sich der 28-Jährige bereits vor Gericht verantworten und wurde wegen Körperverletzung zu einer Geldstrafe und Sozialstunden verurteilt.

Der fünfmalige Pro Bowler Kamara darf damit in der am 7. September beginnenden Saison erst am 4. Oktober gegen die Tampa Bay Bucaneers mitwirken. (sid/ps)