Nach heftiger Kritik von Federer: Zverev reagiert

Deutschlands Tennisstar Alexander Zverev hat gelassen auf die Kritik von Roger Federer reagiert und Schwächen eingeräumt. Federer hatte Zverev eine offensivere Spielweise ans Herz gelegt und das Spiel des 27-Jährigen als „viel zu passiv und defensiv“ bezeichnet. Dabei bezog sich der Schweizer beispielhaft auf Zverevs Viertelfinal-Niederlage bei den US Open gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz.

„Das ist nichts, was ich nicht weiß. Dass ich da nicht so gespielt habe, wie ich spielen möchte, ist für mich völlig klar“, sagte Zverev am Donnerstag im Vorfeld des von Federer organisierten Laver Cups in Berlin: „Das war ein grauenhaftes Spiel von mir. Von daher ist es völlig okay, was Roger gesagt hat.“

Das könnte Sie auch interessieren: „Lasagne“: Hype um Musiala-Version der CL-Hymne – das steckt hinter dem Kult-Lied

Zverev bestreitet sein erstes Spiel beim Showturnier am Freitagabend im Doppel mit dem spanischen Top-Star Carlos Alcaraz. Zverev und Alcaraz, die für das Team Europa starten, treffen auf die für die Welt-Auswahl startenden US-Amerikaner Ben Shelton und Fritz. Für Zverev kommt es damit zu einem schnellen Wiedersehen mit seinem US-Open-Rivalen. (aw/sid)