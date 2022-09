Nach Festnahme wegen Attacke auf Kinder: Rad-Star kommt mit Geldstrafe davon

Mathieu van der Poel wollte nur noch weg. Von Australien hatte der niederländische Rad-Star vorerst die Nase voll. Am Montag legte der 27-Jährige einen juristischen Streit mit der Zahlung einer Geldbuße in Höhe 1500 australischen Dollar (rund 1000 Euro) bei, dann erhielt van der Poel seinen konfiszierten Reisepass zurück und trat erleichtert die lange Heimreise nach Europa an. Das Regenbogentrikot des Weltmeisters, das er im Straßenrennen am Sonntag hatte gewinnen wollen, war nicht in seinem Gepäck.

Dem 266,9 km langen Rennen, auf das sich van der Poel lange vorbereitet hatte, war eine schlaflose Nacht vorausgegangen. Grund war eine Auseinandersetzung mit einer 13- und einer 14-Jährigen, die auf dem Hotelflur Lärm gemacht und gegen van der Poels Zimmertür gehämmert hatten.

Van der Poel bricht Rennen übermüdet ab

Die Situation eskalierte. Im Frust und Ärger schubste van der Poel nach Angaben der Polizei eines der beiden Mädchen gegen eine Wand, wodurch dieses eine leichte Schürfwunde am Ellbogen erlitt. Van der Poel verbrachte weite Teile der Nacht auf einer Polizeiwache, das Rennen gab er übermüdet nach rund 30 km auf. Vor einem Gericht bekannte sich der Radstar am Montag schuldig.

„Ich wollte früh ins Bett gehen, aber auf dem Hotelflur waren viele Kinder, die ständig an meine Tür geklopft haben“, berichtete van der Poel am Sonntag: „Nach einer Weile hatte ich die Nase voll. Ich sagte ihnen auf eine nicht sehr freundliche Art und Weise, dass sie aufhören sollen. Da wurde die Polizei gerufen.“

Polizei nahm van der Poel vorübergehend in Gewahrsam

Der Richter beanstandete van der Poels Reaktion. Er hätte den Sicherheitsdienst des Hotels anrufen müssen, hieß es. Van der Poels Rechtsanwalt will gegen diese Entscheidung Berufung einlegen.

Mathieu van der Poel bei der Abreise aus Australien am Flughafen von Sydney.

Ursprünglich sollte das Verfahren gegen den Enkel des französischen Radsportidols Raymond Poulidor am Dienstag stattfinden. Mit der vorgezogenen Entscheidung konnte van der Poel aber am Montag den Rückflug mit der niederländischen Mannschaft antreten. (sid/pw)