Zurück zur Familie nach Hamburg: Boris Herrmann nimmt Auszeit vom Ocean Race

Am Sonntag war der Malizia der große Coup auf der Königsetappe der Regatta um die Welt gelungen. Nach fast 35 Tagen hatten Herrmann und Co. im Ziel gejubelt und waren in der Gesamtwertung auf Rang zwei vorgerückt. Boris Herrmann wird jedoch wie geplant die vierte Etappe des Ocean Race auslassen.

Wie sein Team Malizia am Donnerstag bestätigte, wird der 41 Jahre alte Starsegler eine Auszeit in seiner Wahlheimat Hamburg einlegen, die von Beginn an vorgesehen war. Der deutsche Skipper hatte bereits verletzungsbedingt das zweite Teilstück des Rennens verpasst.

Co-Skipper Will Harris wird auf der Etappe vom brasilianischen Itajai bis Newport in den USA ab dem 23. April die Verantwortung von Herrmann übernehmen. Das Rennen endet im Juni nach insgesamt sieben Etappen in Genua. (sid/cs)