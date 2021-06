Nach Erdbeben-Schock: Hamburgs-Tennis Star Zverev ist wieder oben auf

Deutschlands Topspieler Alexander Zverev hat seinen ersten Turniersieg des Jahres gefeiert. Der Hamburger setzte sich im Finale des ATP-Turniers in Acapulco mit 6:4, 7:6 (7:3) gegen den topgesetzten Griechen Stefanos Tsitsipas durch. Für den 23-Jährigen war es der erste Titel seit seinen beiden Erfolgen in Köln im Oktober.

„Es war ein unglaubliches Turnier für mich. Ich bin extrem glücklich mit diesem Titel. Das ist ein Ort, an den ich extrem gerne komme. Ich hoffe, dass ich weiterhin so spielen kann wie hier“, sagte Zverev, der den Titel mit Sombrero auf dem Kopf und in einem Trikot der mexikanischen Fußball-Nationalmannschaft feierte.

Zverev feiert in Mexiko 14. Einzeltitel

Zverev musste im ersten Satz beim Sand von 1:4 drei Breakbälle abwehren, ehe er zur Aufholjagd blies. Am Ende gewann er das Hartplatz-Turnier ohne Satzverlust und ist nur einer der Favoriten beim Masters-Turnier in Miami kommende Woche, bei dem Stars wie Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer und Dominic Thiem fehlen.

Zverev verwandelte in der mexikanischen Hafenstadt nach 2:17 Stunden seinen dritten Matchball, beim Stand von 5:4 hatte er seine erste Chance noch liegen gelassen. Gleichzeitig beendete er die Serie von fünf Niederlagen in Folge gegen den ein Jahr jüngeren Tsitsipas.

Zverev hatte in Acapulco schon 2019 das Endspiel erreicht, damals aber gegen Nick Kyrgios (Australien) in zwei Sätzen verloren. Insgesamt war es sein 14. Einzeltitel auf der ATP-Tour.

Im Halbfinale ereilte Zverev – und Kontrahent Dominik Koepfer – ein unglaubliches Schauspiel: Plötzlich begann der Boden zu wackeln. Doch weder war das Stadion in Acapulco instabil, noch hatte der Kameramann bei der Übertragung eine unruhige Hand – in Mexiko ereignete sich mitten im Spiel ein kleines Erdbeben! (mp/sid)