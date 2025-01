Nach Eagles-Einzug in den Super Bowl: Auto rast in Fan-Menge – drei Verletzte

Nach dem Einzug des American-Football-Teams Philadelphia Eagles in den Super Bowl ist in der Stadt ein Autofahrer in eine Gruppe aus Fans gefahren und hat dabei drei Menschen verletzt.

Wie die Polizei der US-Metropole auf der Plattform X mitteilte, wurde der Fahrer des Autos in Gewahrsam genommen. Die Tat scheint nach Einschätzung der Einsatzkräfte jedoch nicht vorsätzlich gewesen zu sein.

Die Nachrichtenagentur AP berichtete unter Berufung auf Polizeiangaben von drei verletzten Fußgängern, die zuvor das Spiel gesehen hatten.

Philadelphia: Drei Verletzte nicht in Lebensgefahr

Demzufolge erlitten die Betroffenen keine lebensbedrohlichen Verletzungen. Der Vorfall hatte sich um 21.30 Uhr Ortszeit ereignet.

In der Playoff-Partie am Abend um den Einzug in den Super Bowl am 9. Februar in New Orleans besiegten die Philadelphia Eagles die Washington Commanders mit 55:23. Dort treffen sie auf Titelverteidiger Kansas City Chiefs. (sid/tm)