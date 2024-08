Nach Auseinandersetzung auf dem Platz: Tennis-Star feuert seinen Vater

Der griechische Tennisprofi Stefanos Tsitsipas hat die Zusammenarbeit mit seinem Vater Apostolos Tsitsipas als Trainer beendet. Dies teilte der Weltranglistenelfte in den sozialen Medien „schweren Herzens“ mit. Außerhalb des Platzes werde sein Vater weiter Teil seines Teams bleiben, betonte Tsitsipas, einen Ersatz gebe es noch nicht.

„Ich ziehe es vor, meinen Vater in seiner Rolle als Vater, und nur als Vater, zu halten“, schrieb der 25-Jährige. Schon am Donnerstag hatte Tsitsipas nach seiner Zweisatzniederlage (4:6, 4:6) gegen den Japaner Kei Nishikori in der zweiten Runde des ATP-Masters in Montreal Hinweise auf eine anstehende Trennung gegeben.

Tsitsipas: „Es war falsch, so mit meinem Vater zu reden“

Nach der Niederlage beklagte sich Tsitsipas, ehemals die Nummer drei der Weltrangliste, dass sein Vater ihm nicht zuhöre und ihm nicht die richtige Motivation und den richtigen Input gebe. Während der Partie hatte es zudem eine Auseinandersetzung zwischen den beiden gegeben.

Nun, schrieb Tsitsipas in seinem Statement weiter, habe er „eingesehen, dass es falsch war, so mit meinem Vater zu reden, wie ich es getan habe. Tennis ist nicht nur ein Match, ein Schlag oder ein Auftritt von ein paar Sekunden. Es ist eine lange Reise voller Emotionen, Druck und Erwartungen.“ (sid/bv)