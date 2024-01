Mutter aus Leverkusen: Deutscher Football-Star auf dem Weg in den Super Bowl

Mit seinem Touchdown ins Halbfinale: Amon-Ra St. Brown träumt nach einem weiteren Sieg mit den Detroit Lions vom ersten Super Bowl der Teamgeschichte.

Amon-Ra St. Brown tanzte ausgelassen nach seinem spielentscheidenden Touchdown, nach dem Abpfiff trat der Deutsch-Amerikaner (Mutter aus Leverkusen, dort ist er auch teilweise aufgewachsen) aber wieder ganz seriös auf und richtete seinen Fokus auf die nächste, große Hürde. „Noch ein Spiel, wir können nicht zu weit nach vorne blicken“, sagte St. Brown nach dem 31:23-Sieg gegen die Tampa Bay Buccaneers.

St. Brown erzielt ersten Playoff-Touchdown seiner Karriere

Noch ein Sieg trennen den Shootingstar und die Detroit Lions von der ersten Super-Bowl-Teilnahme der Teamgeschichte. Detroit zog dank des Erfolgs gegen Tampa erstmals seit 1992 in das Conference-Endspiel, also das Halbfinale der NFL, ein. Auch dank St. Brown. In einem lange offenen Spiel glänzte der Wide Receiver einmal mehr und machte den Sieg gegen die Buccaneers mit dem ersten Playoff-Touchdown seiner Karriere perfekt.

Im Schlussviertel fing der 24-Jährige einen Pass von Quarterback Jared Goff in der Endzone und brachte sein Team mit zwei Touchdowns in Führung. Mit acht gefangenen Pässen für 77 Yards Raumgewinn war er wieder einmal zuverlässigste Anspielstation seiner Mannschaft.

Einer Teilnahme im Super Bowl stehen den Lions noch die 49ers im Weg

Nun erwartet die Lions auf dem Weg zum großen Ziel, dem Super Bowl 58 in Las Vegas (11. Februar), noch ein großer Brocken: In der Nacht zum kommenden Montag (0.30 Uhr/RTL und DAZN) müssen St. Brown und Co. bei den San Francisco 49ers antreten. Das Team um Quarterback Brock Purdy war schon in der regulären Saison eines der besten Teams und gilt seither als Mitfavorit auf eine Endspielteilnahme. Im zweiten Halbfinale spielt zuvor Titelverteidiger Kansas City Chiefs (siegte in Buffalo) bei den Baltimore Ravens (Sonntag, 21 Uhr).

Die Lions sind sich der Schwere der Aufgabe gegen die 49ers bewusst. „Sie sind eine starke Mannschaft, wir müssen uns nächste Woche gut vorbereiten. Dann reisen wir nach Kalifornien und versuchen, sie zu schlagen“, sagte St. Brown.

Das könnte Sie auch interessieren: Noch ein Sieg bis zum Super Bowl: Taylor Swift feiert nächsten Sieg ihres Freundes

Die nicht gerade erfolgsverwöhnten Fans in Detroit sind jedenfalls optimistisch. „Ich rieche einen Lions Super Bowl!“, stand auf dem Banner eines hoffnungsvollen Zuschauers. Und auch Youngster St. Brown war sich schon vor dem Sieg am Sonntag sicher: „Unsere Zeit ist gekommen.“ (lg/sid)