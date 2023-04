Mit Tränen in den Augen: Masters-Champion schickt emotionalen Gruß in den Himmel

Der Spanier Jon Rahm hat das legendäre US Masters gewonnen. Im Moment seines Triumphs erinnerte er an einen ganz Großen der Golfszene.

Im grünen Sieger-Jacket schickte Jon Rahm einen Gruß in den Himmel. „Das hier ist für Seve. Er war da oben und hat geholfen“, sagte Rahm, nachdem er sich zum vierten spanischen Champion beim US Masters gekrönt hatte. Sein emotionaler Triumph an der Magnolia Lane war auch eine Hommage an das viel zu früh verstorbene Golfidol Seve Ballesteros, das am Sonntag 66 Jahre alt geworden wäre. Bei Ballesteros war 2008 ein Gehirntumor diagnostiziert worden, 2011 starb er im Alter von 53 Jahren.

Jon Rahm gewinnt als vierter Spanier das Masters in Augusta

„Den Sieg zum 40. Jubiläum seines Siegs, an seinem Geburtstag, an Ostersonntag zu holen, ist unglaublich bedeutungsvoll für mich“, sagte Rahm überwältigt. Ballesteros hatte als erster Spanier 1980 und 1983 im Augusta National Golf Club triumphiert, ihm folgten José Maria Olazabal (1994, 1999), Sergio García (2017) und nun Rahm.

Nach vier Tagen hatte der 28-Jährige, der mit seinem bislang größten Erfolg die Führung in der Weltrangliste übernahm, vier Schläge Vorsprung auf Brooks Koepka und den dreimaligen Masters-Champion Phil Mickelson (beide USA). Tiger Woods (USA) war auf der dritten Runde ausgestiegen, Bernhard Langer (Anhausen) am Cut gescheitert.

Rafael Nadal schickt Glückwünsche an Masters-Champion Jon Rahm

Glückwünsche bekam Rahm nach seinem Sieg von den spanischen Tennisprofis Rafael Nadal und Carlos Alcaraz, sein Vorgänger Olazabal fiel ihm auf dem Platz in die Arme. „Er hat mir gesagt, er hoffe, dass es der erste Masterssieg von vielen war“, berichtete Rahm: „Wir haben beide etwas über Seve gesagt, und ich glaube, hätte er uns noch zehn Sekunden mehr gegeben, wir hätten beide angefangen zu weinen.“

Enhorabuena campeón, enhorabuena MAESTRO! Una vez más has demostrado lo GRANDE que eres!!!! @JonRahmpga pic.twitter.com/rg5yCXQVq7 — Rafa Nadal (@RafaelNadal) April 9, 2023

Mit vier Schlägen Rückstand auf Koepka hatte Rahm den Schlusstag begonnen, an dem zunächst die dritte Runde beendet werden musste. Die Wetterkapriolen der ersten Tage hatten den Zeitplan zusammengestaucht. Immerhin beruhigte sich das Wetter am Sonntag. Zuvor hatte es geregnet und gestürmt, am Freitag stürzten gar drei Pinien auf die Anlage, wobei wie durch ein Wunder niemand verletzt wurde.

Rahm nutzte die besseren Bedingungen zur Aufholjagd – und Koepka, einer der LIV-Rebellen, die der PGA-Tour den Rücken gekehrt haben und nun in der lukrativen, aber wegen des saudischen Einflusses umstrittenen LIV-Tour spielen, zeigte Nerven. Am Ende spielte er eine 75, Rahm reichte dagegen eine 69 zum sicheren Sieg, für den er 3,24 Millionen Dollar (ca. 2,97 Millionen Euro) Preisgeld kassierte.

Nur an der 18, der „Stechpalme“, zitterte ihm die Hand – und doch hätte für Rahm das Ende eines denkwürdigen Turniers kaum passender sein können. „Es mit einem ungewöhnlichen Par nach Hause zu bringen, eigentlich mit einem Seve-Par, war ein unabsichtliches Zeichen an ihn“, scherzte Rahm mit einem Blick in den Himmel. Ballesteros war für seine Rettungsaktionen nach verunglückten Schlägen bekannt. “Ich wusste: Er hat es heute für mich rausgerissen.“ (sid/mp)