Mit seinem Sohn: Bernhard Langer lässt Tiger Woods alt aussehen

Deutschlands Golf-Größe Bernhard Langer hat mit seinem Sohn Jason das PNC Championship gewonnen und dabei auch Tiger Woods und dessen Familien-Team geschlagen. Bei dem Turnier in Orlando im US-Bundesstaat Florida brauchte Team Langer am Wochenende zwei Schläge weniger als das Team um David und Brady Duval. Woods und sein Sohn Charlie beendeten das Familienturnier der PGA auf dem geteilten fünften Rang mit sechs Schlägen Rückstand auf die Langers.

Für Bernhard Langer war es bereits der fünfte Sieg bei dem Event. Der zweimalige Masters-Sieger hatte das Turnier bereits 2014 und 2019 mit Jason und davor 2005 und 2006 mit seinem Sohn Stefan gewonnen. „Ich habe einfach Spaß daran gehabt, meinen Sohn heute zu sehen. Für jemanden, der nur alle zwei Wochen mal spielt, unter diesen Bedingungen so zu performen, war großartig“, sagte Bernhard Langer. Jason Langer arbeitet in der Finanzwelt in New York. „Es war eine Herausforderung, es ist kalt in New York. Wir sind seit Mittwoch hier gewesen und haben versucht in Form zu kommen“, sagte der 23-Jährige.

Golf: Turnierregeln erlauben auch Frauen

Bei dem als Vater-Sohn-Turnier bekannt gewordenen Event in Florida sind die Regeln mit der Zeit so angepasst worden, dass auch Töchter erlaubt sind, Großväter mit Enkeln oder Enkelinnen spielen können oder Profis mit einem Elternteil. Teilnehmen dürfen Golfer, die entweder ein Major oder die Players Championship gewonnen haben.

Langer schwärmt vom „fünften Major“

„Es ist eine großartige Veranstaltung. Ich nenne es immer das fünfte Major, weil es so toll ist. Die Chance zu haben, mit deinem Sohn oder deiner Tochter zu spielen, und ihnen zu zeigen, wie es geht, das ist einfach toll. Und das mit anderen Champions, deren Familien kennenzulernen, das ist echt großartig“, schwärmte Bernhard Langer bei der Siegerehrung.

Auch der 15-malige Major-Champion Tiger Woods genoss sichtlich den gemeinsamen Auftritt mit seinem Sohn Charlie (14) und erstmals auch Tochter Samantha (16) als Caddie.

Tiger Woods hatte sich bei einem schweren Autounfall im Februar 2021 mehrfach das rechte Bein gebrochen. Seitdem tritt die langjährige Nummer eins der Welt nur noch bei wenigen ausgesuchten Turnieren an. (ms/dpa)