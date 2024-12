Mit riesigem Vorsprung! Deutsche Biathlon-Staffel feiert ersten Sieg seit Ewigkeiten

Franziska Preuß hat die deutschen Biathletinnen beim Weltcup in Hochfilzen zum ersten Staffel-Sieg seit 1429 Tagen geführt. Vanessa Voigt, Julia Tannheimer, Selina Grotian und Schlussläuferin Preuß setzten sich in einem lange packenden Zweikampf mit Frankreich durch, nach lediglich vier Nachladern lief Preuß mit 1:05,7 Minuten Vorsprung vor Lou Jeanmonnot ins Ziel. Zuletzt gewann Deutschland am 16. Januar 2021 in Oberhof eine Frauen-Staffel – ebenfalls mit Schlussläuferin Preuß.

Startläuferin Voigt leistete sich stehend einen Nachlader, übergab als Vierte mit der ersten Verfolgergruppe. Die erst 19 Jahre alte Tannheimer lieferte mit nur einem Liegend-Fehlschuss ein überragendes Rennen und schloss dank bärenstarker Laufzeit zu den führenden Französinnen auf. „Es war eines meiner besten Rennen bis jetzt“, sagte Tannheimer im ZDF. Grotian ließ mit zwei Nachladern ein kleines Loch reißen, die fehlerfreie Gesamtweltcup-Führende Preuß drehte den Zweikampf aber noch mal eindrucksvoll um.

Frankreich muss nach Stehendschießen in die Strafrunde

Die französische Schlussläuferin Jeanmonnot hatte beim letzten Schießen Nerven gezeigt und sich drei Nachlader sowie eine Strafrunde geleistet, dadurch zog Preuß uneinholbar davon. Schweden landete auf Rang drei. Beim enttäuschenden siebten Platz in Kontiolahti zum Weltcup-Auftakt hatte Preuß dem jungen deutschen Quartett gefehlt.

Weiter geht es für die Frauen am Freitag (14.20 Uhr/ARD und Eurosport) mit dem Sprint beim letzten Weltcup des Jahres, Preuß wird dann erneut im Gelben Trikot starten. In Annecy-Le Grand Bornand stehen außerdem bis Sonntag noch die Verfolgung sowie ein Massenstart auf dem Programm. (sid/mp)