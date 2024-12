Mit Beyoncé und weißem Pferd: Football-Premiere bei Netflix wird zum Spektakel

Der erste NFL-Abend beim Streaming-Anbieter Netflix hat großes Sportspektakel an Weihnachten geboten. Lamar Jackson von den Baltimore Ravens führte sein Team am ersten Weihnachtsfeiertag zu einem ungefährdeten 31:2-Erfolg bei den Houston Texans. Beide Teams waren bereits zuvor für die Playoffs qualifiziert.

Dabei avancierte Jackson zum Quarterback mit den meisten erlaufenen Yards der NFL-Geschichte. Nach 87 Rushing-Yards in Houston liegt Jackson nun bei insgesamt 6110 Yards und genau einen vor Michael Vick (früher unter anderem bei den Atlanta Falcons und Philadelphia Eagles). Bei dem klaren Erfolg gab der 27 Jahre alte Jackson eine Kostprobe seines Könnens ab: Der wertvollste Spieler der Vorsaison lief über 48 Yards für einen Touchdown, zudem gelangen ihm zwei Touchdown-Pässe.

Beyoncé reitet auf einem weißen Pferd ins Stadion

Zu dem Netflix-Paket gehörte auch ein Auftritt von US-Musikerin Beyoncé (43) in der Halbzeitpause in ihrer Heimatstadt. Der Superstar ritt auf einem weißen Pferd ins Stadion der Texans und zeigte eine mehr als zehnminütige Show.

Lamar Jackson stellte einen neuen Rekord auf. IMAGO/ZUMA Press Wire Lamar Jackson stellte einen neuen Rekord auf.

Im ersten NFL-Spiel bei Netflix feierte zuvor Meister Kansas City Chiefs einen deutlichen Sieg. Das längst für die Playoffs qualifizierte Team um Star-Quarterback Patrick Mahomes siegte bei den Pittsburgh Steelers 29:10.

Für die Chiefs war es der 15. Sieg im 16. Saisonspiel, in dem Mahomes mit einem Touchdown-Pass auf Xavier Worthy früh die Richtung vorgab. Am Ende verbuchte der 29 Jahre alte Quarterback drei Touchdown-Pässe und warf insgesamt für 320 Yards Raumgewinn.

Travis Kelce schreibt ein Stück NFL-Geschichte

Travis Kelce fing acht Pässe für 84 Yards und wurde damit zum erst dritten Tight End in der NFL-Geschichte, der auf mindestens 1000 gefangene Pässe kommt. Zuvor war dies nur Tony Gonzalez (Chiefs und Atlanta Falcons) sowie Jason Witten (Dallas Cowboys und Las Vegas Raiders) gelungen. Der 35-jährige Kelce besiegelte den fünften Chiefs-Sieg in Folge mit einem Touchdown zu Beginn des vierten Viertels.

Netflix hatte für die Übertragungsrechte der zwei Spiele am ersten Weihnachtstag 150 Millionen US-Dollar an die NFL überwiesen. Auch im kommenden Jahr wird Netflix Partien an Weihnachten zeigen. In Deutschland werden die NFL-Spiele ansonsten bei RTL übertragen.

Netflix weitet sein Sportangebot spürbar aus. Die Weltmeisterschaften der Fußballerinnen 2027 und 2031 werden in den USA exklusiv beim Streaming-Anbieter laufen. Mitte November hatten dort für den Show-Kampf von Ex-Boxweltmeister Mike Tyson und Jake Paul laut Angaben des Unternehmens weltweit rund 60 Millionen Haushalte eingeschaltet. Der Streaming-Gigant musste hinterher jedoch Übertragungsprobleme einräumen.

Auch in Sport-Dokumentationen wie „The Last Dance“ über Basketball-Ikone Michael Jordan und die Chicago Bulls, „Tour de France“, „Break Point“ und „Formula 1: Drive to Survive“ hat Netflix bereits viel Geld investiert. (dpa/js)