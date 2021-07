Mission Titelverteidigung: Weltmeister Charr wechselt zu Hamburger Box-Stall

Schwergewichts-Box-Weltmeister Mahmoud Charr (nannte sich bislang Manuel Charr) drängt auf sein Comeback. Der amtierende WBA-Champion hat seit über zwei Jahren kein Kampf mehr bestreiten können, nun will er seinen Titel verteidigen und einen Angriff auf die ganz großen des Box-Sports wagen.

Damit das Comeback jetzt Fahrt aufnimmt, schließt er sich dem Hamburger Box-Stall EC Boxing um Chef Erol Ceylan an. „Ich bin mir sicher, dass Erol mit seinen engen Verbindungen in die USA genau der richtige Partner an meiner Seite ist“, erklärt Charr den Schritt.

Weltmeister Charr wechselt zu Hamburger Box-Stall

Ceylan sei über die Jahre hinweg immer als Berater an seiner Seite gewesen, „deshalb wer der Schritt zu EC für mich jetzt logisch, da ich mich nur noch auf meinen Sport konzentrieren will“.

Das hatte zuletzt nicht immer ganz so gut geklappt. So wurde der Kampf um seine Weltmeistertitel gegen US-Amerikaner Trevor Bryan mehrfach abgesagt, unter anderem wegen eines positiven Dopingtests des in Köln lebenden Charrs.

Charr will Angriff auf die ganz Großen wagen

„Mahmoud war und ist immer ein Teil der ECB-Familie. Ich bin überzeugt, dass er schon bald ganz große Kämpfe machen wird“, zeigt sich Promoter Erol Ceylan optimistisch. Sein neuer Schützling, der bisher 31 von seinen 35 Profikämpfen gewinnen konnte, hat schon große Pläne.

Zuletzt verhinderte die Corona-Pandemie den Kampf des Deutsch-Syrers, nun hofft er auf eine baldige Rückkehr in den Ring: „Ich hoffe, dass wir den Kampf nun schnellstmöglich machen können.“ Denn nach der Titelverteidigung gegen Bryan sollen möglichst Kämpfe gegen die Topstars Anthony Joshua und Tyson Fury folgen. (mab)