Mexikanische Turnerinnen schicken dramatischen Hilferuf aus Israel

Mexikos Sportgymnastinnen sind in ihrem Trainingslager in Israel von den Terrorangriffen der Hamas auf ihr Gastgeberland überrascht worden und konnten bislang noch nicht wieder in ihre Heimat zurückkehren.

„Wir bitten dringend um die Unterstützung unserer Regierung, damit wir so schnell wie möglich nach Hause können“, erklärte Trainer Blajaith Aguilar Rojas zu Wochenbeginn in den sozialen Netzwerken per Video. Wegen der militärischen Eskalation in Israel sind fast alle internationalen Linienflüge aus und in das Land gestrichen.

Mexiko-Trainer Roja bittet „dringend um Unterstützung“

Laut Rojas befinden sich Mexikos Team und Delegation an einem Ort in sicherer Entfernung zu den Kriegshandlungen.

Der lange geplante Trainingsaufenthalt der Mexikanerinnen war zur Vorbereitung auf die Wettbewerbe bei den bevorstehenden Panamerikanischen Spielen ab 20. Oktober (Freitag) in Chiles Hauptstadt Santiago vorgesehen. (sid/js)