„Meine Frau lässt es mich spüren“: Henry Maske über Image und einen Kampfnamen

Als „Gentleman“-Boxer wurde Henry Maske berühmt, doch eigentlich sollte er mit einem anderen Kampfnamen in den Ring steigen.

„Wir besuchten 1990 in Florida mit Promoter Wilfried Sauerland den Buschgarden, ein Freizeitpark, der auch weiße Tiger präsentierte. Weil ich auf sie so positiv reagierte, nahm Wilfried den Gedanken auf und glaubte, eine gute Idee zu haben, wenn mein Name zukünftig ,Weißer Tiger’ wäre“, sagte der frühere Weltmeister, der am Samstag 60 Jahre alt wurde, der „Bild“ und fügte hinzu: „Das habe ich aber nicht gut gefunden. Ich meinte, ein solcher Name sollte vom Publikum kommen. Das passierte dann ja auch, wenn auch indirekt.“

Mit dem Gentleman-Image konnte der ästhetisch und taktisch clever boxende Maske deutlich besser leben – auch wenn es einen Extra-Druck bedeutete. „Da ist die Erwartungshaltung eine andere“, sagte Maske. Sein Image hat den heutigen Unternehmer im Alter auch nicht vor Fehltritten bewahrt. „Ob ich über die Jahre ein größerer Gentleman geworden bin? Ich mache weiter meine Fehler und meine Frau lässt es mich spüren, dass es falsch war.“ (jh/dpa)