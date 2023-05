Mega-Comeback! Deutsches Eishockey-Team schlägt USA und steht im WM-Finale

Es war der absolute Wahnsinn und Dramatik pur! Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft schlägt die USA in der Overtime mit 4:3 (2:2, 0:1, 1:0, 1:0) und hat im Finale am Sonntag (19.20 Uhr/Sport1) gegen Rekordweltmeister Kanada die Chance auf Gold.

Die USA schockten die Deutschen erst früh und führten nach vier Minuten mit 2:0. Doch die DEB-Mannschaft bewies eine unglaubliche Moral und kämpfte sich noch im ersten Drittel zurück ins Spiel. Daniel Fischbuch (13. Minute) und Maksymilian Szuber (17.) brachten den verdienten 2:2-Ausgleich.

Tiffels schießt DEB-Team in Overtime ins Finale

Im zweiten Drittel gingen die USA durch Mikey Eyssimont wieder in Führung. Doch die deutsche Auswahl erzwang mit ihrem unermüdlichen Einsatz den erneuten Ausgleich – wenige Sekunden vor Schluss! Marcel Noebels, der ein herausragendes Spiel zeigte, traf in der 59. Minute zum 3:3. Und in der Overtime sicherte Frederik Tiffels Deutschland schließlich in der 68. Minute den Einzug ins WM-Finale.

„Es gibt nix Geileres als das, unglaublich, was die Jungs da heute gerissen haben“, feierte Moritz Seider bei Sport1. Zum Wahnsinn in der Overtime meinte er nur: „In der Ovetime kann alles passieren. Aber wir hatten einfach die stärkeren Beine und dann läuft der Freddy (Frederik Tiffels, Anm. d. Red.) einfach über Außen.“ Und der nutzte die Chance, sein Team ins Finale zu bringen „Ich bin einfach so schnell gelaufen, wie ich laufen kann. Ich hatte paar Zentimeter Platz, dann habe ich einfach abgezogen“, sagte Tiffels.

Das könnte Sie auch interessieren: Riesen-Zoff um Rauswurf! Kahn tritt gegen den FC Bayern nach

Sollte am Sonntag gegen Kanada die Sensation gelingen, wäre der größte deutsche Eishockey-Erfolg überhaupt perfekt. Seit 70 Jahren hat das DEB-Team keine WM-Medaille mehr gewonnen – jetzt haben sie zumindest Silber schon sicher. Für den Siegtorschützen Tiffels ist Silber aber nicht das Ziel: „Alles ist möglich ab jetzt. Warum sollen wir das morgen nicht beenden?“ Auch 1934 hatte Deutschland WM-Bronze gewonnen und war 1930 und 1953 sogar Vize-Weltmeister geworden. Damals waren die WM-Turniere allerdings lange nicht so besetzt wie heutzutage. 1953 etwa hatten nur vier Nationen teilgenommen. 1976 (Bronze) und 2018 (Silber) hatte Deutschland olympische Medaillen gewonnen.

Bundestrainer Harold Kreis freut sich schon auf das Finale gegen sein Heimatland: „Im Moment sind wir wirklich in sehr, sehr guter Laune nach diesem Sieg. Morgen werden wir vorbereitet sein für ein spannendes Spiel Deutschland gegen Kanada.“