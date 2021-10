In der 52. Spielminute der Partie in der Handball-Bundesliga zwischen dem Bergischen HC und Wetzlar musste das Spiel beim Stand von 21:19 zugunsten der Gäste aufgrund einer notärztlichen Einsatzes auf der Tribüne erst unter- und wenig später nach Einigung der beiden Teams abgebrochen werden – mehr war bislang nicht bekannt. Die „Wuppertaler Zeitung“ wartet nun mit neuen Details auf.

Demzufolge handelt es sich beim Betroffenen um einen älteren Mann, der zunächst kollabiert war, mit Hilfe eines Defibrillators aber wiederbelebt werden konnte.

Auch BHC-Mannschaftsarzt half bei Versorgung

Unter den Helfenden seien „ein Kardiologe und ich als Allgemeinmediziner“ gewesen, so Oliver Riemann, Mannschaftsarzt des BHC. Nach etwa 30 Minuten Behandlung in der Halle sei der Zuschauer schließlich in ein Krankenhaus eingeliefert worden.

Die beiden Vereine reagierten auf Twitter auf den Vorfall, wünschten dem Betroffenen jeweils gute Genesung. Die Wetzlarer betonen zudem: „Heute wurde Sport zur Nebensache.“

Wir wünschen dem betroffenen Fan eine schnelle Genesung. Heute wurde Sport zur Nebensache! https://t.co/d94kzZhQES — HSG Wetzlar (@HSG_Wetzlar) October 16, 2021

Bis zur Unterbrechung lieferten sich die beiden Klubs ein ausgeglichenes Duell, zum Zeitpunkt des Spielstops stand es 21:19 für Wetzlar. Die HSG steht aktuell auf Rang zehn der Tabelle, für den BHC steht Platz sechs zu Buche.