Mann und Trainer von Wimbledon-Sensation Maria über seine Tatjana

Wimbledon-Überraschung Tatjana Maria sowie ihr Ehemann und Trainer Charles-Edouard wollen ihrer achtjährigen Tochter gewisse Werte für eine mögliche Karriere als Tennisspielerin vorleben.

„Wir mögen familiäre Atmosphäre, das ist uns wichtig, wenn wir mit Leuten zusammenarbeiten. Wir wollen Charlotte mit auf den Weg geben, dass das Menschliche zählt“, sagte der Franzose Charles-Edouard Maria der „Süddeutschen Zeitung“. „Viele wechseln, wenn sie auf der Tour spielen, ihr Umfeld von hier nach da und dort. Wir wollen, dass die Balance stimmt, wenn sie aufwächst und sich als Spielerin entwickelt.“

Die 34 Jahre alte Tatjana Maria steht am Donnerstag erstmals in ihrer Karriere beim Rasen-Klassiker im Halbfinale und trifft auf die Weltranglisten-Zweite Ons Jabeur aus Tunesien. Charlotte als ältere von zwei Töchtern spielt ebenfalls Tennis, in Wimbledon trainiert die Achtjährige meist morgens um halb neun. Sie steht bei einem Sportartikelhersteller unter Vertrag, der sie mit Tenniskleidung sponsert. „Sie ist wirklich talentiert“, sagte Charles-Edouard Maria.

Im Interview mit der „Sportschau“ erklärt er zudem, wie es der Familie nach dem Einzug ins Halbfinale erging: „Es war ein absolut tolles Gefühl nach dem Match, aber danach blieb alles normal. Es endete als normaler Tag. Für die Kinder bleibt Tatjana die Mutter, egal, ob sie verliert oder gewinnt, aber natürlich ist vor allem Charlotte sehr glücklich, dass Tatjana gewonnen hat. Sie möchte immer wieder hier in die Betreuung zurück und morgens trainieren.“

Angesprochen auf das Durchsetzungsvermögen seiner Frau, die immer wieder Rückständen hinterherlief und schlussendlich die Spiele für sich entscheiden konnte, ergänzte Charles-Edouard: „Tatjana ist immer in der Lage zurückzukommen und kämpft vom ersten bis zum letzten Punkt. Sie kann man nicht mehr überraschen. Sie kann überragend spielen und ist gleichzeitig eine so nette Persönlichkeit, die das Spiel und ihre Gegnerinnen respektiert.“

Abschließend blickte Charles-Edouard auf das bevorstehende Halbfinalduell gegen Ons Jabeur, die eine Freundin der Familie ist: „Auf dem Tennisplatz hat man immer eine Chance. Tatjana glaubt immer an den Sieg, und sie wird alles geben und dann schauen wir mal, aber losgelöst von dem Ergebnis: Tatjana ist wirklich glücklich, gegen Ons zu spielen. Sie besucht uns ab und an in den USA in Palm Beach und fliegt extra für ein paar Tage ein. Dann haben wir Barbecue und genießen die Zeit und trainieren. Sie ist eine gute Freundin und ist immer so nett zu unseren Kindern. Die Mädchen lieben sie und sie spielt auch manchmal Tennis mit Charlotte. Ich hoffe natürlich, dass Tatjana sich trotzdem durchsetzen kann.“ (dpa/pw)