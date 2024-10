„Man hätte ihn feuern sollen!“ Schiri-Fehler sorgt für Pleite von Tennis-Star

Der Schweizer Tennis-Star Stan Wawrinka ist bei den Shanghai Masters nach einem kuriosen Missgeschick des Schiedsrichters ausgeschieden.

Gegen den an Nummer 28 gesetzten Italiener Flavio Cobolli spielte der Routinier in der zweiten Runde zunächst auf Augenhöhe, im dritten Satz kippte dann der Fehler das Match: Stuhlschiedsrichter Carlos Bernardes aus Brasilien rief den Spielstand zwar zunächst korrekt aus, brachte ihn dann aber nicht richtig auf die Anzeigetafel.

Statt 15:15 stand es so 0:30 aus Sicht von Wawrinka – infolgedessen kassierte der Schweizer das einzige Break der gesamten Partie und verlor wenig später den dritten Durchgang. Das Match endete 7:6 (8:6), 6:7 (4:7), 3:6.

Stan Wawrinka schied durch eine Fehlentscheidung des Schiedsrichter aus. IMAGO/VCG Stan Wawrinka schied durch eine Fehlentscheidung des Schiedsrichter aus.

Nick Kyrgios reagiert wutentbrannt

Weder die beiden Spieler noch Veranstalter ATP äußerten sich nach dem Spiel zu dem folgenschweren Fehler, dafür reagierte Tennisprofi Nick Kyrgios wutentbrannt. „Bernardes hätte schon vor Jahren gefeuert werden sollen. Wie kann das passieren“, wetterte der Australier auf X.

Für Wawrinka war das Turnier mit der Niederlage frühzeitig beendet. Cobolli scheiterte in der folgenden Runde in zwei Sätzen am serbischen Topstar Novak Djokovic. (sid/lk)