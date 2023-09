Magenta veröffentlicht Doku über deutsche WM-Sensation

Rund eine Woche nach dem vollkommen überraschenden WM-Titel ist ein Dokumentarfilm über die deutsche Basketball-Nationalmannschaft erschienen. In „Schwarz. Rot. Gold!“ wird über 28 Minuten der Weg von Dennis Schröder und Co. von den Testspielen in Abu Dhabi über die Hauptrunde in Okinawa bis zur Finalrunde in Manila nachgezeichnet. In der Szene befinden sich demnach bislang unveröffentlichte Szenen, unter anderem aus der Kabine nach dem 83:77-Finalsieg über Serbien. „Ihr seid bessere Menschen als Spieler. Das bedeutet viel“, sagte Bundestrainer Gordon Herbert nach dem Gold-Coup zu seinen Profis.

Medienpartner Magentasport hatte über drei Wochen ein kleines Filmteam in den deutschen Basketball-Tross integriert und so an dem Film gearbeitet. Dieser war zunächst nur für Telekom-Kunden zu sehen und ist ab diesem Montag frei bei Youtube empfangbar.

Das könnte Sie auch interessieren: Neuer Rassismus-Skandal in der NFL: „Das ist einfach krank“

Zu sehen ist auch, wie die deutschen Profis um den bestens aufgelegten DJ Moritz Wagner im Mannschaftsbus andere WM-Spiele sehen, bis das Datenvolumen streikt. Aufbauspieler Justus Hollatz versucht sich zudem als „Tagesthemen-Sprecher aus Okinawa“ und sagt gelassen: „Heute erwartet das DBB-Team noch einen Taifun.“ Der Verband selbst hatte eine mehrteilige Video-Doku unter dem Titel „Ein Sommer“ veröffentlicht. (dpa/lsc)