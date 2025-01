„Mach et joot, Tobi“: Bewegender Abschied von verstorbenem Nationalspieler Eder

Die Düsseldorfer EG hat sich auf emotionale Art und Weise von Tobias Eder verabschiedet. Vor der Begegnung am Mittwochabend in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gegen die Schwenninger Wild Wings (4:3 nach Penaltyschießen) präsentierten die Anhänger der DEG ein Banner mit dem Schriftzug „Mach et joot, Tobi“, hinter der Auswechselbank des Heimteams hing das Trikot mit der Nummer 20 des verstorbenen Nationalspielers und früheren Düsseldorfers.

Nur wenige Stunden vor dem Spiel war der Tod Eders im Alter von 26 Jahren bekannt geworden. Der Stürmer der Eisbären Berlin, der zwischen 2019 und 2023 für die DEG gespielt hatte, erlag den „Komplikationen eines Krebsleidens“, wie der Rekordmeister mitteilte. Bei Eder war im August 2024 ein bösartiger Tumor entdeckt worden.

Nach einer Gedenkminute für Eder fand die DEG zunächst nicht in das Spiel, früh führten die Gäste aus Schwenningen mit 3:0. Doch das Heimteam kämpfte sich in der Folge zurück, die Entscheidung fiel erst im Penaltyschießen – mit dem besseren Ende für Düsseldorf. Zeitgleich setzte sich auch Schlusslicht Augsburger Panther mit 4:3 nach Penaltyschießen bei den Straubing Tigers durch.

Bereits am Dienstag hatten die Berliner eine Verlegung des DEL-Spitzenspiels beim ERC Ingolstadt, das für Mittwochabend terminiert war, erwirkt. Wegen Eders „kritisch verschlechterten Gesundheitszustands“ sah sich die Mannschaft nicht in der Lage anzutreten. Als neuer Termin wurde der 26. Februar festgehalten.

Das für Freitag angesetzte Heimspiel gegen die Düsseldorfer EG (19.30 Uhr) wurde auf Bitten der Berliner am Donnerstag ebenfalls verlegt. Das Spiel soll nun am 12. Februar (19.30 Uhr) stattfinden. (sid/mb)