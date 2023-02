Lionel Messi vs. Kylian Mbappé – heißer Kampf um den „Sport-Oscar“

Räumt Fußball-Weltmeister Lionel Messi den nächsten großen Preis ab? Die argentinische Fußball-Megastar ist für den Sport-Oscar als „Sportsman of the year“ nominiert worden. Er kann bei den Laureus World Sports Awards 2023, die im Frühjahr verliehen werden, sogar doppelt abräumen, denn seine Argentinier sind nach ihrem Coup bei der WM in Katar als „Team of the year“ in der Verlosung. Einer der ebenfalls nominierten Rivalen für den Einzel-Award: Kylian Mbappé, mit Frankreich Messis Gegner im WM-Finale und Mitspieler bei Paris Saint-Germain.

Die Konkurrenz ist hochkarätig. Neben Messi und Mbappé sind auch Tennis-Legende Rafael Nadal, Stabhochsprung-Überflieger Mondo Duplantis, Formel-1-Weltmeister Max Verstappen (gewann im Vorjahr den Award) und NBA-Champion und Finals-MVP Stephen Curry (Golden State Warriors) für die Vorauswahl zum „Sportler des Jahres“ nominiert.

Laureus Sport Awards: Messi, Mbappé, Verstappen, Shiffrin, Swiatek & Co. nominiert

In sieben verschiedenen Kategorien wurden jeweils sechs Athletinnen, Athleten oder Teams von weltweit 1400 Sportjournalist:innen in einer Vorauswahl nominiert. Über die Siegerinnen und Sieger wird am Ende eine 71-köpfige Jury aus internationalen Sportlegenden entscheiden.

Für die finale Wahl zur „Sportlerin des Jahres“ sind 100-Meter-Weltmeisterin Shelly-Ann Fraser-Pryce, Tennis-Ass Iga Swiatek, Weltfußballerin Alexia Putellas, Ski-Queen Mikaela Shiffrin, Schwimm-Star Katie Ledecky und Hürden-Weltrekordlerin Sydney McLaughlin-Levrone nominiert.

Tiger Woods und Christian Eriksen für Comeback-Award im Rennen

Für das „Comeback des Jahres“ ist neben Golf-Idol Tiger Woods auch der dänische Fußballer Christian Eriksen im Rennen, der nach einem Herzstillstand während eines Spiels bei der EM 2020 wieder erfolgreich auf den Fußballplatz zurückgekehrt ist und derzeit bei Manchester United unter Vertrag steht.

In der Kategorie „Durchbruch des Jahres“ sind unter anderem der spanische Tennis-Shootingstar Carlos Alcaraz, Überraschungs-Wimbledonsiegerin Elena Rybakina und die Fußball-Nationalmannschaft von Marokko nominiert, die bei der WM in Katar sensationell ins Halbfinale vorgestoßen war.

Auch Sportler:innen mit Handicap und soziale Sportprojekte wie das deutsche Integrations-Projekt „High Five“, für Migranten- und Waisenkinder werden bei den Laureus Awards ausgezeichnet. Der genaue Termin und Austragungsort für die Verleihung der sogenanntenSport-Oscars ist noch nicht bekannt.