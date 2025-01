Liga-Boss für Handball-Revolution: WM in Kuwait? Show-Spiele in den USA?

„Demo-Spiele vor der NBA“, „Solidarfonds“, „WM in der Diaspora“: Der Bundesliga-Macher und Geschäftsführer der Füchse Berlin Bob Hanning sieht den Handball in seiner „olympischen Existenz“ bedroht und fordert mehr Investitionen in nicht-europäische Märkte.

„Der Handball muss schleunigst raus aus der Komfortzone“, schrieb er in der „Sport Bild”. Konkret schwebt Hanning vor, „dass wir jede zweite Weltmeisterschaft als Entwicklungshilfe ansehen. Alle vier Jahre richten wir die Turniere weiterhin in traditionellen Handballnationen aus und nutzen sie zum Geld verdienen. In den Sandwichjahren gehen wir in die Diaspora und finanzieren es aus der eigenen Tasche.“

Hanning für Demo-Spiele in den USA

Seit der Jahrtausendwende fanden mit Ausnahme der Turniere in Tunesien (2005), Katar (2015) und Ägypten (2021) alle Weltmeisterschaften in Europa statt. „Lasst uns mal richtig mutig sein und ganz neue Wege gehen. Wie wäre es mal mit einer Endrunde in Kuwait, auf den Kapverdischen Inseln oder den USA?“, schrieb Hanning. Er sieht den Weltverband IHF in der Pflicht, Geld in andere Märkte, vor allem fernab des Atlantiks, zu investieren. „Rücklagen dafür sind da. Zumal es ein Investment wäre, das aus meiner Sicht absolut Sinn macht.“

Bob Hanning (59) fürchtet um die Zukunft des Handballs. IMAGO/Maximilian Koch Bob Hanning (59) fürchtet um die Zukunft des Handballs.

Hannings Vorschlag: „Lasst uns weniger Geld an Spieler und Verbände zahlen und die stetig wachsenden Gelder in unserem Sport stattdessen in die Breite investieren.“ Eine „Art Solidarfonds“ sei denkbar. In diesen sollen „europäische Verbände und gern auch Top-Klubs einzahlen, um Maßnahmen zu finanzieren, die den Handball nachhaltig voranbringen“, schrieb der ehemalige DHB-Vizepräsident, der sich auch vorstellen kann, in den US-Colleges Nachwuchs zu werben: „Ziel muss es sein, den jungen Menschen Alternativen zum Basketball, zum Football oder zum Baseball aufzuzeigen. Vielleicht gibt es sogar die Möglichkeit, Demo-Spiele direkt vor NFL- oder NBA-Partien auszutragen.“

Handball-WM 2027 findet in Deutschland statt, zwei Jahre später ist man Co-Gastgeber

Derzeit wird die WM in Norwegen, Kroatien und Dänemark ausgetragen. Und in den kommenden Jahren ist keine Abwechslung in Sicht: 2027 wird der Weltmeister in Deutschland gekrönt, 2029 steigt das WM-Turnier erneut in Deutschland sowie Frankreich, 2031 in Island, Dänemark und Norwegen.

Die Austragung der großen Turniere in den immer selben Ländern berge „die Gefahr einer handballerischen Monokultur“, so Hanning. Die Sportart spiele auf dem globalen Sportmarkt „keine Rolle – und erst recht nicht in Nordamerika, dem Kontinent der milliardenschweren Profiligen NBA, NHL und NFL.“ (sid/mb)