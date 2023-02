Letztes Spiel: Hamburger Hockey-Star Hauke will noch mal „alles raushauen“

Eine Woche nach dem WM-Coup der deutschen Hockey-Männer in Indien steigen in Frankfurt die Deutschen Meisterschaften im Hallenhockey. Drei Hamburger Klubs gehen an diesem Wochenende auf Titeljagd – und ein letztes Mal Tobias Hauke.

Der 35-Jährige will im Trikot seines Harvestehuder THC „alles raushauen“, wie er der MOPO sagt. Im vergangenen Sommer hatte der zweimalige Olympiasieger seine Feldhockey-Karriere beendet, spielt aber noch diese Hallensaison – damit er bei der Heim-EM im vergangenen Dezember in Hamburg dabei sein konnte, wo er mit dem Nationalteam Silber holte. Bis zum Ende der Feldsaison steht Hauke seinem Klub nur für den Notfall zur Verfügung.

Tobias Hauke trifft mit dem HTHC auf Meister Mannheim

Im Halbfinale am Samstag trifft sein HTHC, der einige Ausfälle zu beklagen hat, auf Meister Mannheim (16.30 Uhr). Anschließend tritt der Club an der Alster gegen den Berliner HC an (18.45 Uhr).

MOPO

Auch die Alster-Frauen sind dabei, spielen im Halbfinale gegen den Münchner SC (14.15 Uhr) um den Einzug ins Endspiel am Sonntag (12 Uhr/ Männer-Finale 14.45). WEB