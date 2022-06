Ein Zwischenfall beim Hochsprung der Männer hat bei den deutschen Leichtathletik-Meisterschaften in Berlin für eine kurze Unterbrechung des Wettbewerbs am Sonntag gesorgt.

Zwei Personen drangen in den Innenraum ein und ketteten sich an die Hochsprung-Anlage im Olympiastadion an. Ihr Motiv war zunächst unklar. Beide wurden weniger später von Sicherheitspersonal weggeführt.