Laureus Award: Gegen diese Deutsche hatten Klopp und der FC Liverpool keine Chance

Berlin –

Gegen Sophia Flörsch hatten sogar Jürgen Klopp und sein FC Liverpool keine Chance: Die Münchner Formel-3-Pilotin wurde bei den Laureus Awards in der Verti Music Hall in Berlin als erste Deutsche in der Kategorie Comeback des Jahres ausgezeichnet.

Sophia Flörsch stach sogar Jürgen Klopp und die Reds aus

Zu den Konkurrenten in der Endausscheidung gehörte auch der Champions-League-Sieger mit seinem deutschen Teammanager Klopp, der auf dem Weg zum Titel in der Königsklasse nach einem 0:3 im Halbfinal-Hinspiel gegen den FC Barcelona noch ins Finale gestürmt war und zurzeit die englische Premier League in Grund und Boden spielt.

Aber die Comeback-Qualitäten von Sophia Flörsch wurden höher bewertet. Im Jahr 2018 hatte die heute 19-Jährige bei einem schrecklichen Unfall in Macau, als ihr Bolide abhob und in einen Fangzaun krachte, eine Fraktur der Wirbelsäule erlitten.

Dirk Nowitzki mit dem Laureus Award fürs Lebenswerk geehrt

Basketball-Superstar Dirk Nowitzki (41) ist ein Jahr nach seinem Karriereende mit dem Laureus für sein Lebenswerk geehrt worden.

Basketball-Superstar Dirk Nowitzi (41) mit dem Laureus Award für sein Lebenswerk. Getty Images for Laureus Foto:

Der Würzburger erhielt die Auszeichnung für seine Verdienste um den Sport. Den Laureus nahm er aus den Händen des früheren Box-Weltmeisters Wladimir Klitschko entgegen. „Ich bin stolz, wohin meine Reise mich geführt hat“, sagte Nowitzki, der mit seiner Frau Jessica nach Berlin gekommen war.

Lewis Hamilton und Lionel Messi kommen auf dieselbe Punktzahl

Fußball-Weltstar Lionel Messi und der sechsmalige Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton wurden gemeinsam mit dem Laureus als Sportler des Jahres ausgezeichnet.

Trainer-Legende Arsène Wenger (l.) überreicht den Laureus Award an Lewis Hamilton. Getty Images for Laureus Foto:

Der Argentinier vom FC Barcelona und der britische Mercedes-Pilot erhielten bei der Wahl für die 20. Laureus World Sports Awards in Berlin die gleiche Anzahl an Stimmen.

Hamilton nahm den Sportpreis am Montagabend bei einer Gala in der Verti Music Hall aus den Händen des früheren Fußballtrainers Arsène Wenger entgegen. „Das ist so unglaublich, die Größen zu sehen, denen ich jetzt folgen darf“, sagte der 35-Jährige auf der Bühne: „Ich wurde von vielen von euch inspiriert.“

Lionel Messi bedankt sich in Video-Botschaft für den Laureus Award

Messi (32) war nicht nach Berlin gereist und übermittelte seinen Dank per Video.

Die Laureus World Sports Awards sind die einzige weltweite Preisverleihung, bei der in unterschiedlichen Kategorien die besten Sportler des vergangenen Jahres ausgezeichnet werden.

Sophia Flörsch mit Laureus Award „Comeback des Jahres“ ausgezeichnet

Den 18. November 2018 wird Sophia Flörsch (19) nie mehr vergessen. Auf dem engen Stadtkurs von Macau verunglückte die Rennfahrerin bei Tempo 276 schwer. Sie brach sich den siebten Halswirbel. Fünf Schrauben und eine Titanplatte sind jetzt in ihrer Wirbelsäule.

Sophia Flörsch mit dem Laureus Award. Getty Images for Laureus Foto:

Nach einer monatelangen Rehabilitation stieg sie im März 2019 schon wieder in ein Formel-3-Auto. Ein Jahr nach ihrem Crash trat sie erneut in Macau an.

Diese Leistung brachte ihr die Nominierung für den Laureus Award in der Kategorie Comeback des Jahres ein. Für Flörsch ein Tag wie im Märchen.

„Das ist alles surreal. Ich bin erst 19 Jahre, befinde mich am Anfang meiner Karriere und stehe mit dem sechsfachen Weltmeister Lewis Hamilton auf einer Bühne. Das ist eine Riesen-Ehre. Das ist der Oscar des Sports. Die Gästeliste ist unglaublich. Der Award kommt auf meinen Nachttisch“, sagte die Münchnerin aufgewühlt.

Sophia Flörsch über Macau-Crash: „Habe es aufgearbeitet“

Wenn die Sprache auf den Horror-Unfall kommt, dann äußert sich die 19-Jährige aber bemerkenswert reflektiert.

„Ich hab’s schon aufgearbeitet. Der Unfall ist nun mal passiert. Ich hatte eine elfstündige Operation, mein Rückenmark war zu 50 Prozent gequetscht. Ich hatte noch sehr viel Glück. Es hätte auch ganz anders ausgehen können und dem bin ich mir bewusst.“

Hier lesen Sie mehr: Trost nach Formel-3-Aus und Ferrari-Wut: Sophia Flörsch freut sich über Traum-Nominierung

Flörsch weiter: „Ich weiß, dass es sehr knapp war. Ich bin aber ein sehr positiver Mensch und sage mir immer: Es passiert immer alles aus einem Grund. Man muss versuchen, das Beste aus negativen Sachen zu ziehen. Das hat mich mental sehr viel stärker gemacht, und ich schätze mein Leben und den Sport einfach noch mehr. Ich lasse mich nicht unterkriegen.“

Brisant: Auf ihrem Twitter-Kanal postete Flörsch ein Video, bei dem ein rasendes Auto von der Fahrbahn abkommt und in hohem Bogen über die Straße fliegt. Das Fahrzeug erleidet beim unsanften Aufprall einen Totalschaden. Der Vorfall erinnert ei wenig an ihren Crash.