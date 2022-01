Alexander Zverev gibt einen Einblick in die Corona-Sicherheitsstrategie der Australien Open. Tennis-Routinier Philipp Kohlschreiber setzt im Kampf gegen Corona-Fälle bei den Australian Open auch auf die Vernunft.

„Man muss an die Ehrlichkeit der Menschen appellieren, dass, wenn sich einer schlecht fühlt, dass er sich wirklich hart isoliert oder mit Tests eine Kontrolle abliefert“, sagte der 38 Jahre alte Augsburger am Donnerstag in Melbourne nach seinem Zweitrunden-Aus gegen den Spanier Roberto Bautista Agut.

Er finde die angewandten Test-Regeln ok, sagte Kohlschreiber. Nach Veranstalter-Angaben gehört zur Corona-Sicherheitsstrategie unter anderem, dass alle nach der Ankunft einen PCR-Test machen mussten.

Zverev-Aussagen zu Corona-Tests

Der Hamburger Alexander Zverev hatte am Vortag erklärt, dass mehr Spieler positiv sein könnten als bisher angenommen. „Wir werden nicht getestet. Ich denke, wenn wir getestet würden, gäbe es wahrscheinlich mehr Positive als es sie jetzt gibt“, sagte der Weltranglisten-Dritte.

Das könnte Sie auch interessieren: Kohlschreiber blamiert bei Australian Open: „Ich bin sprachlos“

Er selbst ziehe sich wegen seines Ziels, das erste Grand-Slam-Turnier zu gewinnen, sehr zurück. „Ich denke, dieses Jahr wird es in Australien viel mehr Fälle geben als im letzten Jahr“, sagte der Olympiasieger: „Wir dürfen zum Essen nach draußen gehen, dürfen machen, was wir wollen. Deswegen denke ich, ist es natürlich, dass mehr Menschen Covid bekommen.“ (dpa/lp)