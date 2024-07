Kurz vor dem Start: Tennis-Superstar muss Wimbledon-Teilnahme absagen

Mitfavoritin Aryna Sabalenka muss ihre Hoffnung auf ihren ersten Wimbledon-Titel schon vor ihrem Einstieg ins Turnier aufgeben. Die belarussische Nummer drei der Tennis-Welt zog ihre Teilnahme am Rasenklassiker in London am Montag wegen Schulterproblemen zurück, wie die Veranstalter bekanntgaben.

Sabalenkas Erstrundenmatch gegen Emina Bektas aus den USA war für Montag auf dem zweitgrößten Court angesetzt.

Die Australian-Open-Siegerin hatte ihren Start wegen der Verletzung schon vor Turnierbeginn in Zweifel gezogen. Die russische Tennisspielerin Erika Andreeva, die eigentlich in der Qualifikation ausgeschieden war, wird nach der Absage ihren Platz im Hauptfeld des dritten Grand-Slam-Turniers übernehmen. (dpa/bv)