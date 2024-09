Kuriose Szene: NFL-Star übergibt sich auf den Football

Mittendrin war ihm übel, am Ende durfte er trotzdem feiern. NFL-Star Josh Myers gewann mit den Green Bay Packers trotz des Ausfalls von Star-Quarterback Jordan Love das erste Spiel der noch jungen Saison mit 16:10 gegen die Indianapolis Colts. Dabei musste sich der Center während des Spiels auf das Spielgerät übergeben. Warum, weiß er selbst nicht.

Viele fragende Blicke gab es, als Quarterback Malik Willis sich weigerte, den Ball zu werfen und stattdessen vom Gegner relativ leicht zu Boden gebracht werden konnte. Auch Packers-Headcoach Matt LaFleur stellte seinem Quarterback diese Frage nach dem Spiel – und schilderte die Situation anschließend auf der Pressekonferenz. Laut Willis, der sogar ohne Handschuhe spielte, konnte er den Football nicht gut greifen, nachdem sich sein Center zuvor auf das Leder übergeben hatte.

Packers-Star Josh Myers: „Ob ich durchnässt war oder so?“

„Ich dachte mir, es ist das erste Mal, dass ich das höre“, sagte LaFleur gut gelaunt. Denn glücklicherweise hatte die Szene aus Sicht der Packers keinen entscheidenden Einfluss auf das Ergebnis. Und dennoch: Die ungewöhnliche Szene wurde von den Schiedsrichtern sogar während des Spiels gesehen. „Weißt du, wir haben gesehen, wie sich dein Center auf den Ball übergeben hat. Willst du, dass wir ihn das nächste Mal an die Seitenlinie schicken?“, hätten die Referees ihn gefragt, berichtete Coach LaFleur später.

Für ihn mehr eine rethorische Frage. „Das war eine kritische Situation und ich hatte noch nie einen Wurf mit Erbrochenem auf dem Football“, erzählt der 44-Jährige Trainer. Und selbst der Betroffende Myers konnte sich nicht erklären, wie es dazu kam. „Ich frage mich, ob ich irgendwie überhydriert war, ob ich nur durchnässt war oder so“, berichtet der Center. Bloß nicht den Ball fallen lassen und einen Sack kassieren, war das einzige, „was mir durch den Kopf ging“, führt er weiter aus.

Am Ende konnte er dennoch feiern. Diese Szene werden viele jeodch nicht so schnell vergessen. Myers berichtete zudem, dass dies kein Einzelfall war und er sich auch in der vergangenen Woche auf dem Spielfeld übergeben musste.