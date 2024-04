Kuriose Nummer: NBA-Profi wirft absichtlich daneben – für ein Gratis-Hähnchen

Basketball-Profi Boban Marjanovic hat den Fans der Los Angeles Clippers in der NBA eine große Freude bereitet – und das ganz unabhängig vom Spielstand. Der Center der Houston Rockets wusste am Sonntag während des Spiels der Hauptrunde offensichtlich von einer besonderen Aktion. Die Fans in der Arena in Los Angeles erhalten dabei wegen einer Partnerschaft gratis Chicken-Sandwiches, wenn ein gegnerischer Profi im vierten Viertel zwei Freiwürfe nacheinander vergibt.

Marjanovic machte sich daraus einen Spaß. 4:44 Minuten vor dem Ende verwarf der Basketball-Riese beim Stand von 105:97 zunächst den ersten Freiwurf und interagierte anschließend eifrig mit dem hungrigen Publikum. Als Marjanovic den zweiten Freiwurf deutlich zu weit links ansetzte und deshalb klar verfehlte, erhob er den Zeigefinger und ließ sich feiern.

„Er hat ihnen Hähnchen beschert. Er ist ein Mann des Volkes“, jubelte Ex-Profi Ryan Hollins lautstark in der Live-Übertragung. Die Rockets gewannen das Spiel am Ende mit 116:105. Sowohl für die Texaner als auch für die Clippers um Basketball-Weltmeister Daniel Theis ging es am letzten Spieltag der Saison um nichts mehr. (dpa/fs)