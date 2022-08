Baseball-Star lässt sich tätowieren – mit sehr unangenehmen Folgen

Das Team der New York Yankees aus der US-amerikanischen Major League Baseball (MLB) muss vorerst auf ihren Star Aroldis Chapman verzichten. Der Grund: ein frisches Tattoo.

Der 34-Jährige ließ sich vor kurzem am Bein tätowieren, die frische Körperbemalung entzündete sich.

Yankees-Manager Aaron Boone bestätigte den kuriosen Ausfall seines Spielers. „Wir behandeln ihn mit Antibiotika und solchen Dingen. Hoffentlich geht es ihm in ein paar Tagen wieder gut. Es ist in den letzten zwei Tagen ein bisschen schlimmer geworden“, so Boone.

Chapman fehlte zuletzt bereits 35 Spiele

Besonders bitter ist der Ausfall, da Chapman erst vor kurzen aufgrund von einer Achillessehnenentzündung ganze 35 Spiele in der MLB verpasste. Nun muss der 34-Jährige erneut aussetzen.