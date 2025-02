Es „trumpelt“ in New Orleans. Der Schauplatz des diesjährigen Super Bowl zwischen den Philadelphia Eagles und den Kansas City Chiefs (Montag, 0.30 Uhr/live bei RTL) steht fünf Wochen nach dem blutigen Anschlag in der Bourbon Street unter großem Druck. Einerseits die Feierfreude und Liberalität einzuhalten – andererseits die Sicherheit für die Hunderttausenden Fans zu gewährleisten. Daniel Killy hat sich für die MOPO im Vorfeld seines 28. Super Bowls umgeschaut in der Stadt und ist auf extreme Widersprüche gestoßen – und auf einen Leuchtturm der Hoffnung.