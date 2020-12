Krasse Veränderung: Diese Sport-Stars überraschen mit völlig neuem Look

Köln -

Für haarige Schlagzeilen sorgen derzeit zwei prominente Sport-Stars: Fußball-Star Neymar (28) und Formal-1-Weltmeister Lewis Hamilton (35) überraschten ihre Fans auf Instagram mit einem völlig neuen Look.

Neymar: Fußball-Weltstar mit kahlem Kopf

Der brasilianische Nationalspieler Neymar machte schon in der Vergangenheit mit seinen schrillen Frisuren häufiger auf sich aufmerksam.



Fußball-Profi Neymar präsentiert seinen Kahl-Kopf auf Instagram. Instagram @neymarjr Foto:

Neymar, der aktuell an einer Rippenprellung laboriert, kann momentan mehr Zeit in Styling und Mode investieren – am Donnerstag präsentiert er in Düsseldorf bei Peek & Cloppenburg seine neue Modekollektion für die Marke Replay.



Nun präsentiert sich der Profi von Paris Saint-Germain bei Instagram mal wieder mit neuem Haarschnitt - und zwar kahlrasiert. „Bande der Glatzen“, schrieb der 28-Jährige in seiner Story zu einem Selfie, das ihn ohne Haare zeigt.

José Mourinho: Spontane Glatze für Tottenhams Trainer

Mit seinem Frisurentrend ist der Brasilianer nicht alleine: Vor einigen Tagen zeigte sich auch José Mourinho, Trainer von Tottenham Hotspur, mit Glatze.



Auch Trainer José Mourinho trägt nun eine Glatze. Instagram @hak_tev Foto:

Seine kuriose Begründung: Er sei beim Friseur eingeschlafen und dann mit seinem Haarschnitt so unzufrieden gewesen, dass er kurzerhand alles abrasieren ließ.

Lewis Hamilton: Formel 1-Weltmeister zeigt Löwen-Mähne

Und auch Formel-1-Fahrer Lewis Hamilton, der mit Neymar befreundet ist, macht nun auf Instagram mit einer verrückten Frisur auf sich aufmerksam. Statt seine Haare wie gewöhnlich im Zopf zu tragen oder unter einer Mütze zu bändigen, präsentiert er nun seine hell gefärbte Afro-Mähne.



Und dafür bekommt er von seinen Fans eindeutigen Zuspruch. „Du solltest deine Haare öfter so tragen!“, schreibt eine Userin. Eine anderer Followerin vergleicht Hamilton mit „König der Löwen“ und sagt dazu nur: „Ich liebe es!“ (dpa/sdm)