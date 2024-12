Krasse Szene in der NBA: Spieler schlagen sich, dann wird es wild auf dem Platz

Spekatuklärer Fight in der NBA: Beim Spiel der Miami Heat (104:100) gegen die Houston Rockets am Sonntag (Ortszeit) in Houston gerieten Amen Thompson (Houston) und Tyler Herro (Miami) kurz vor Ablauf der Spielzeit aneinander und lösten eine Rudelbildung aus.

„Oh, oh! A fight!“, schreit der NBA-Kommentator, als Houstons Point Guard Amen Thompson (21) Miamis Shooting Guard Tyler Herro (24) 35,7 Sekunden vor Ende des vierten Viertels (Spielstand 99:94 für Miami) am Trikot packt und sich beide verhaken. Einer der drei Schiedsrichter unterbricht das Spiel und pfeift den Einwurf für die Heat ab. Doch sein Versuch noch einzugreifen, misslingt. Thompson reißt Herro per „Body Slam“ zu Boden. Aus dem Zweikampf entwickelt sich sofort eine Rudelbildung.

TYLER HERRO VS. AMEN THOMPSON FIGHT.



pic.twitter.com/Sx8dU4T1a3 — Hoop Central (@TheHoopCentral) December 30, 2024

In der Traube wenige Meter vor den Courtside-Zuschauern mischten mindestens 20 Spieler, Schiedsrichter und Team-Verantwortliche mit, die Thompson und Herro auf Distanz hielten. Die aufgeheizte Stimmung zwischen den Rocktes und den Heat kühlte sich nach rund einer Minute ab.

Schiedsrichter verteilen viele Strafen

Das Schiedsrichter-Team um Marc Davis schickte Thompson, Herro, Terry Rozier (Miami) und Jalen Green (Houston) vom Feld und bestrafte auch Houston-Cheftrainer Ime Udoka und seinen Assistenten Ben Sullivan.

Herro ragt heraus und stichelt gegen Thompson

Rockets-Coach Udoka sagte zu der Auseinandersetzung zwischen seinem Spieler Thompson und Herro: „Sie haben sich gegenseitig ins Gesicht gefasst, den anderen ein bisschen an der Brust gestoßen. Einer war stärker als der andere.“ Mit der Aussage schien Udoka, Thompson schützen zu wollen.

„Es sind einfach zwei Spieler, die versuchen Basketball zu spielen“, antwortete Herro auf die Frage, wie es zu dem Fight kam. Herro sagte, es sei ein „körperliches Spiel“ gewesen. In Richtung Thompsons sagte er: „Ich schätze, das passiert, wenn jemand punktet, Pässe wirft, einfach alles macht. Ich wäre auch wütend geworden.“ Ein kleiner verbaler Seitenhieb von Herro? Zumindest spielte er auf seine Punktausbeute und Matchwinner-Rolle in der Partie an: 27 Punkte (neun Assists, sechs Rebounds) erreichte der Shooting Guard der Miami Heat.

Erneuter Vorfall binnen weniger Tage

Das 104:100 bedeutete für die Miami Heat den 16. Sieg (bei 14 Niederlagen) auf dem Konto. In der Eastern Conference reiht sich das Team aus Florida mit Platz sechs knapp hinter den Playoff-Plätzen. Die Houston Rocktes sind derzeit auf Playoff-Kurs: Mit 21 Siegen und 11 Niederlagen belegen die Texaner Platz drei in der Western Conference. Die NBA hat damit Woche 10 von 25 hinter sich. Am 15. April beginnen die Playoffs.

Wenige Tage zuvor gab es ebenfalls ein Handgemenge zwischen zwei NBA-Profis: Aufreger der Partie zwischen den Phoenix Suns und den Dallas Mavericks am Freitag (Ortszeit) war ein Fight zwischen Dallas-Forward Naji Marshall und Suns-Center Jusuf Nurkic. Marshall ist für drei, Nurkic für vier Spiele gesperrt worden. ™