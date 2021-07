Der topgesetzte Stefanos Tsitsipas hat das Ziel klar vor Augen: Bevor nächste Woche der Flieger nach Tokio zu den Olympischen Spielen abhebt, will er unbedingt noch nachholen, was ihm im vergangenen Jahr nicht gelang: die Rothenbaum-Siegertrophäe als Handgepäckstück mit an Bord nehmen.

Als erste Hürde wartet am Freitag Filip Krajinovic (ATP 44), der sich im Achtelfinale mit Philipp Kohlschreiber einen packenden Dreisatz-Kampf lieferte. Möglicher Gegner in der Runde der letzten Vier am Samstag wäre Laslo Djere (ATP 57), der sich am Freitag mit dem zweifachen Rothenbaum-Champion Nikoloz Basilashvili (Georgien, ATP 29) duelliert.

Krajinovic, Djere und Lajovic – so könnte der Weg von Tsitsipas aussehen

Am Sonntag könnten Tsitsipas und Dusan Lajovic (ATP 43) um den Titel spielen. Bereits im vergangenen Jahr standen sich die beiden auf der Hamburger Asche gegenüber, damals konnte der Grieche das Viertefinal-Match in drei Sätzen für sich entscheiden.

Das könnte Sie auch interessieren: Tsitsipas Topfavorit! Aber wird Wild die Überraschung am Rothenbaum?

Krajinovic, Djere, Lajovic – für Publikumsliebling Tsi­tsipas wäre eine erfolgreiche „Mission Serbien“ der nächste Schritt, um die bitterste Niederlage seiner Karriere zu verarbeiten. Bei den jüngsten French Open verlor er trotz 2:0-Satzführung gegen den besten Serben aller Zeiten: Novak Djokovic.