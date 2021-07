Als er nach über zwei Stunden seinen siebten (!) Matchball verwandelte, explodierten noch einmal alle Emotionen in seinem Körper. Mit 7:6, 6:4 rang er seinen Erstrundengegner Jaume Munar (Spanien) nieder – Philipp Kohlschreiber riss die Arme in die Luft und ließ sich vom Publikum auf dem Center Court feiern.

„Es war ein Riesenfight. Ich musste alles aus mir herausholen, um heute zu gewinnen“, so der 37-Jährige nach dem Match. Druckvolles Grundlinienspiel, garniert mit genialen Stoppbällen – Kohlschreiber knüpfte nahtlos an seine zuletzt ansteigende Form an.

Kohlschreiber will ins Rothenbaum-Finale

Bei seinem 17. Gastspiel am Rothenbaum versucht sich der Augsburger noch einmal am ganz großen Wurf: „Ich will hier versuchen, noch einmal ins Finale zu kommen“, so Kohlschreiber selbstbewusst. Am Mittwoch spielt er im Achtelfinale gegen den Gewinner der Partie Daniel Altmaier (Kempen) gegen Filip Krajinovic (Serbien).