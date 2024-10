Knochenbruch im Spiel gegen den HSVH: Deutscher Handball-Star fällt wochenlang

Bittere Nachricht für die Rhein-Neckar Löwen und Deutschlands Handballer: Spielmacher Juri Knorr hat sich den Daumen der linken Hand gebrochen und wird längere Zeit fehlen. „Ich kann gar nicht genau sagen, wie lange ich ausfalle, aber leider wird das noch ein paar Wochen dauern“, sagte Knorr in der „Bild-Zeitung“.

Der Olympia-Silbermedaillengewinner nimmt beim Mannheimer Bundesliga-Klub sowie in der deutschen Nationalmannschaft eine Schlüsselrolle im Rückraum ein. Mit dem DHB-Team von Bundestrainer Alfred Gislason will der Rechtshänder bei der WM in Dänemark, Norwegen und Kroatien (14. Januar bis 2. Februar 2025) mit um die Medaillen kämpfen.

„Ich darf leider auch nicht mit Schiene trainieren. Der Bruch braucht zum Heilen jetzt erst einmal Ruhe, ich soll Erschütterungen vermeiden“, schilderte der 24-Jährige, der sich die Verletzung im Heimspiel gegen den HSV Hamburg zugezogen hatte. „Ich habe gleich gemerkt, dass der Daumen was abbekommen hat, aber ich hätte nicht gedacht, dass er wirklich gebrochen ist.“(sid/js)