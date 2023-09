Klima-Kleber sorgen für Polizei-Einsatz: Chaos-Halbfinale bei US Open

Tennis-Star Coco Gauff hat Verständnis für Proteste von Umweltaktivisten aufgrund des Klimawandels geäußert, hätte sich jedoch einen anderen Zeitpunkt als ihr Halbfinale bei den US Open gewünscht. Die Partie gegen die Tschechin Karolina Muchova war am Donnerstagabend (Ortszeit) knapp 50 Minuten unterbrochen, weil mehrere Aktivisten mit Rufen das Spiel gestört hatten und sich einer von ihnen auf dem Boden der Tribüne festgeklebt hatte.

„Momente wie diese sind Momente, die die Geschichte prägen werden. Ich hätte es bevorzugt, wenn es nicht in meinem Match passiert, aber ich war nicht sauer auf die Protestierenden“, sagte die 19 Jahre alte Amerikanerin nach ihrem 6:4, 7:5-Sieg und dem Finaleinzug beim Grand-Slam-Turnier in New York. „Ich spreche immer darüber, etwas zu propagieren. Propagieren, was du fühlst und an was du glaubst. Es wurde auf eine friedliche Art getan, deshalb kann ich nicht zu sauer darüber sein.“

Mann klebte sich auf der Tribüne fest

Beim Stand von 6:4, 1:0 für Gauff riefen Umweltaktivisten im Oberrang des Arthur Ashe Stadiums Parolen. Auf Bildern war zu sehen, dass sie T-Shirts mit den Aufdrucken „End Fossil Fuels“ („Stoppt fossile Brennstoffe“) und der Gruppe Extinction Rebellion trugen. Zunächst wurden nach Angaben der Organisatoren drei Personen abgeführt.

Ein Mann hatte sich mit den nackten Füßen auf dem Boden der Tribüne festgeklebt. Die Polizei und medizinisches Personal benötigten längere Zeit, ihn loszumachen. Alle vier Personen kamen laut den Organisatoren in Polizeigewahrsam.

„Ich glaube an den Klimawandel“, sagte Gauff. „Ich denke, dass wir etwas besser machen können. Ich weiß, dass Turniere etwas für die Umwelt tun.“ Sie habe bereits vorher das Gefühl gehabt, dass eine Aktion bei den US Open kommen werde. Unter anderem auch bei den French Open und Wimbledon hatte es in der Vergangenheit Proteste gegeben. (dpa/fs)