„Kirche im Dorf lassen”: Hens glaubt nicht an eine WM-Sensation

Der frühere Nationalspieler Pascal Hens hat vor einer zu großen Erwartungshaltung an die deutsche Mannschaft bei der laufenden Handball-WM gewarnt. „Im Team spielen viele junge Kerle, da sollte man die Kirche im Dorf lassen und nicht zu viel Druck auf sie ausüben”, sagte der Weltmeister von 2007 im Sky-Interview.

Die vergangenen Jahre hätten gezeigt, „dass es besser ist, wenn man die Ziele für sich definiert und sich nach außen hin zurückhält”, meint der Sky-Experte, „wir haben es in den letzten Jahren leider nicht geschafft, ganz oben anzugreifen.”

Hens sieht keine Chance gegen „absolut Top-Nationen“

Auch diesmal sei es dafür noch zu früh. „An die absoluten Top-Nationen kommen wir aktuell nicht ran”, so der ehemalige HSV-Handballer. Um Mannschaften wie Dänemark, Schweden oder Frankreich schlagen zu können, müsse „alles zusammenpassen. Ich wünsche den Jungs das, was in den vergangenen Jahren häufig gefehlt hat: das Quäntchen Glück und etwas Abgezocktheit, um ein entscheidendes Spiel zu gewinnen.”

MOPO

Viel verspricht sich der 42-Jährige von Kapitän Johannes Golla. „Seine Entwicklung ist phänomenal”, sagte Hens: „Er ist – positiv gemeint – ein richtiger Koffer, der Handball arbeitet, aber auch spielerisch sehr viel dazugelernt hat. Er hat ein gutes Standing in der Mannschaft und seine Mitspieler blicken zu ihm auf.” (sid/yj)