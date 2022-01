Tennis-Star Angelique Kerber (33) ist offenbar frisch verliebt. Die Wimbledon-Siegerin von 2018 wird bei den Australien Open laut einem Medienbericht von ihrem neuen Partner begleitet.

Laut „Bild“ ist Kerbers neue Liebe der Unternehmer und Fitness-Ökonom Franco Bianco. Der Hesse soll Geschäftsführer des Sportparks Königstein im Taunus sein, zu dem auch eine Halle und drei Tennisplätze gehören. Kerber trainierte offenbar schon vor einigen Jahren in Francos Fitnessstudio.

Franco weicht Kerber demnach nicht mehr von der Seite. Der Fitness-Ökonom begleite Kerber schon längere Zeit. Kennengelernt haben sollen sie sich bereits 2018.

Franco Bianco während einer Trainingseinheit in Melbourne

Dies zeigten Fotos aus dem Fitnessstudio von Franco.

Bei Turnieren steht Bianco seiner Liebsten seit einiger Zeit unterstützend zur Seite. Im Sommer 2021 saß er bereits in ihrer Box in Wimbledon, auch in Melbourne ist er immer in ihrer Nähe. Auf dem Trainingscourt wurden sie bereits am 11. Januar zusammen gesichtet.

Angesprochen auf ihr Liebesleben sagte Kerber gegenüber der „Bild am Sonntag“: „Sie wissen doch, mein Privatleben bleibt geheim.”

In einem „Bunte“-Interview sagte sie 2014, es sei „besonders schwierig, einen Mann zu finden, der für mein Leben Verständnis aufbringt“. Den scheint sie nun gefunden zu haben.

Am Dienstag bestreitet die Kielerin ihre Erstrunden-Partie bei den Australian Open gegen die Estin Kaia Kanepi.