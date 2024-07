Kein Scherz: Hip-Hop-Star Snoop Dogg bekommt wichtige Rolle bei Olympia

Der US-amerikanische Rapper Snoop Dogg erschuf mit „Drop It Like It’s Hot“ (zu Deutsch etwa: „Lass es fallen, als wäre es heiß“) einen Welthit, sollte diesen am Freitag allerdings nicht zu wörtlich nehmen. Der 52-Jährige wird einer der letzten Träger des Olympischen Feuers in Saint-Denis sein, das ließ Mathieu Hanotin, amtierender Bürgermeister der Stadt unmittelbar nördlich von Paris, im Gespräch mit AFP wissen.

Der aus Los Angeles stammende Snoop Dogg wird während der Spiele in Paris für den US-Fernsehsender NBC als Moderator im Einsatz sein. Gemeinsam mit Mike Tirico wird er durch die Berichterstattung führen. Schon bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio hatte Snoop Dogg mit Comedian Kevin Hart humorvoll die Highlights für den US-Streamingdienst Peacock kommentiert.

Snoop Dogg mit Noah-Lyles-Shirt

Der Musiker mit dem bürgerlichen Namen Calvin Cordozar Broadus Jr. ist großer Fan des Team USA: Am Sonntag zeigte er bei Instagram, wie er mit offizieller Trainingskleidung der US-Mannschaft für Olympia eingekleidet wurde. Dabei trug er ein T-Shirt bedruckt mit dem Kopf von Sprintstar Noah Lyles.

Saint-Denis ist die letzte Station, bevor das Feuer nach Paris zurückkehrt und sein Ziel bei der Eröffnungsfeier am Abend findet. Weitere Fackelträger werden dort am Freitag die Schauspielerin Laetitia Casta, der Rapper Mc Solaar und der ehemalige ukrainische Stabhochspringer Sergej Bubka sein. (sid/bv)