Kein Platz in Los Angeles: Sportart soll bei Olympia in New York ausgetragen werden

Die Sommerspiele 2028 werden kein Olympia der kurzen Wege. Die Matches im Cricket könnten bei der Rückkehr auf die olympische Bühne nach 128 Jahren anscheinend weit außerhalb von Los Angeles ausgetragen werden – womöglich gar im knapp 4000 Kilometer entfernten New York? Casey Wasserman, der Organisationschef von LA 2028, räumte bei einer Pressekonferenz zumindest ein, man suche noch nach dem bestmöglichen Austragungsort außerhalb der Stadt.

„Wir haben keinen Cricket-Austragungsort in Los Angeles“, erklärte Wasserman nach einem Besuch der Koordinierungskommission des Internationalen Olympischen Komitees: „Wenn wir in Los Angeles oder in der Region einen passenden Ort für Cricket finden können, werden wir das tun. Wenn nicht, ist es unsere Aufgabe, den besten Ort zu finden, um das beste Cricket zu bieten.“

Cricket in New York – das hätte kommerzielle Vorteile

New York war während der diesjährigen WM im T20-Cricket, welches auch das Olympia-Format sein wird, Austragungsort von Spielen. Die Olympia-Macher sind jüngsten Berichten aus den USA und Großbritannien zufolge vom Veranstaltungsort im Nassau County Stadium auf Long Island beeindruckt.

Cricket nicht in Los Angeles an der Westküste, sondern an der Ostküste auszutragen, hätte zudem einen kommerziellen Effekt: Die Spiele würden dann zu einer attraktiveren Sendezeit in Cricket-Hochburgen wie Indien, Pakistan oder Bangladesch stattfinden.

Die Verantwortlichen von LA28 haben bereits vor einziger Zeit beschlossen, mehrere Sportarten außerhalb Kaliforniens auszutragen, Softball und Kanuslalom etwa werden im mehr als 2000 Kilometer entfernten Oklahoma ausgetragen. (dpa/js)