Kaymer-Aus überschattet Golf-Start in Winsen

Für Martin Kaymer sollte es der erste Start in Europa in diesem Jahr werden – auch die Veranstalter der Porsche European Open in Winsen (Luhe) hatten fest mit dem 37-Jährigen geplant. Doch kurz vor Turnierbeginn sagte der deutsche Top-Star seine Teilnahme ab.

Für 8 Uhr war Kaymers Start beim mit 1,7 Millionen Euro dotierten Profi-Turnier am Donnerstag angesetzt. Eine Verletzung stoppte ihn kurz zuvor. Kaymer: „Ich habe mich sehr darauf gefreut, vor heimischem Publikum und erstmals vor den Augen meiner Familie abzuschlagen. Leider kann ich aufgrund einer Entzündung der Sehnenkapsel im Handgelenk nicht antreten. Es tut mir sehr leid für die Fans in Hamburg.“

Für die Veranstalter eine bittere Nachricht. Auch wenn Kaymer zuletzt wegen seiner angekündigten Teilnahme an einer umstrittenen Turnier-Serie aus Saudi-Arabien kritisiert wurde, hat das Turnier in Winsen mit seiner Absage einen der prominentesten Namen verloren. Das tut weh. Denn viele ganz große Stars sind diesmal ohnehin nicht dabei.

Schwierige Bedingungen für die Golfer

„Es ist total schade für das Turnier“, sagte Maximilian Kieffer zu dem Kaymer-Aus. Kieffer ist einer von 19 deutschen Teilnehmern in Winsen. Er kam am Donnerstag wie viele andere auch mit den Bedingungen nicht klar. Seinen Horror erlebte er an Loch 14. Statt der vorgegebenen drei brauchte er neun Schläge, weil er drei Bälle im Wasser versenkte. Mit 81 Schlägen nach den ersten 18 Loch hat Kieffer kaum mehr Chancen auf das Turnier-Finale am Wochenende. Dann sind nur noch etwa die Hälfte der Teilnehmer dabei.

Das könnte Sie auch interessieren: Deutscher Golfprofi Kaymer tritt in umstrittener Golfserie an

Mit Tommy Fleetwood muss auch der Weltranglistenbeste in Winsen zittern. Der Engländer zeigte zwar vollen Einsatz, versuchte einen Ball sogar mit einem Bein im Wasser zu spielen. Mit insgesamt 75 Schlägen reichte es für ihn am Donnerstag aber nur für einen Mittelfeldplatz (Rang 41). Die Führung teilten sich nach Tag eins der Chinese Haotong Li und der Schwede Joakim Lagergren (beide 67).