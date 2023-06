Katze des Ministers erschossen: Radprofi vor Comeback mit neuem Team

Nach seinem tödlichen Schuss auf die Katze des Tourismus-Ministers von San Marino und der darauf folgenden Entlassung bei Trek-Segafredo hat Radprofi Antonio Tiberi ein neues Team gefunden. Der 21-Jährige unterschrieb bei Bahrain-Victorious einen Vertrag bis 2025.

Er freue sich darauf, „ein neues Kapitel“ in seiner Karriere aufzuschlagen, „sowohl was die Leistung, als auch was die Menschen betrifft“, wird Tiberi in einer am Donnerstag veröffentlichten Mitteilung zitiert: „Mit Hilfe dieses Teams werde ich zeigen, dass ich aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt habe.“

Tiberi feiert Debüt für Bahrain-Victorious am 9. Juni

Tiberi hatte im Februar zugegeben, im Sommer 2022 in San Marino die Katze des Ministers Federico Pedini Amati mit seinem Luftgewehr erschossen zu haben. Der Italiener war zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Via Twitter hatte sich Tiberi entschuldigt und angekündigt, sein gesamtes Preisgeld des Jahres 2023 an Tierschutz-Organisationen in San Marino spenden zu wollen. Ende April folgte nach einer Suspendierung die Entlassung bei Trek-Segafredo.

Das könnte Sie auch interessieren: Wegen Corona: Giro-Gesamtführender muss aussteigen

Wie sein neues Team mitteilte, wird der Junioren-Weltmeister im Zeitfahren von 2019 das Trikot von Bahrain-Victorious erstmals am 9. Juni beim Großen Preis des Kantons Aargau tragen. (sid/dv)