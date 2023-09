„Kampf gegen die Depressionen verloren“: Galoppsport trauert um Jockey-Star Minarik

Der deutsche Galopprennsport trauert um Filip Minarik. Den Tod des viermaligen Championjockeys im Alter von 48 Jahren bestätigte seine Frau Katja.

„Wir haben so sehr gekämpft, aber den Kampf gegen die immer stärker werdenden Depressionen hat er am Ende verloren. Wir brauchen Zeit, das Geschehene zu realisieren und zu verarbeiten“, sagte sie galopponline.de.

Minarik war noch am Wochenende Gast bei der Großen Woche in Iffezheim. Seine Karriere musste er nach einem schweren Sturz am 3. Juli 2020 in Mannheim beenden, obwohl er sie noch gerne fortgesetzt hätte. Er feierte insgesamt 1669 Siege, darunter 14 in Gruppe-I-Rennen. Von ihm gerittene Pferde galoppierten 18,2 Millionen Euro ein. Beim Galopp-Derby in Hamburg-Horn ging er viermal an den Start, konnte allerdings nie gewinnen.

Das könnte Sie auch interessieren: Knallharte Abrechnung: Deutscher Formel-1-Fahrer zerlegt eigenes Team

„Mit Filip Minarik verlieren wir einen geschätzten Kollegen und echten Freund, der Pferderennen bereits seit seiner Kinderstube liebte. Ich bin geschockt und tief betroffen“, sagte Daniel Krüger, Geschäftsführer von Deutscher Galopp. (sid/ps)

Hilfe in schweren Stunden

Ihre Gedanken hören nicht auf zu kreisen? Sie befinden sich in einer scheinbar ausweglosen Situation und spielen mit dem Gedanken, sich das Leben zu nehmen? Hier finden Sie Beratungs- und Seelsorgeangebote:

Telefonseelsorge: Unter 0800 – 111 0 111 oder 0800 – 111 0 222 erreichen Sie rund um die Uhr Mitarbeiter, mit denen Sie Sorgen und Ängste teilen können. Auch ein Gespräch via Chat ist möglich. telefonseelsorge.de

Kinder- und Jugendtelefon: Das Angebot des Vereins „Nummer gegen Kummer“ richtet sich vor allem an junge Menschen. Erreichbar montags bis samstags von 14 bis 20 Uhr unter 11 6 111 oder 0800 – 111 0 333. Samstags nehmen die jungen Berater des Teams „Jugendliche beraten Jugendliche“ die Gespräche an. nummergegenkummer.de.

Muslimisches Seelsorge-Telefon: Die Mitarbeiter von MuTeS sind 24 Stunden unter 030 – 44 35 09 821 zu erreichen. Viele sprechen Türkisch. mutes.de

Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention: Eine Übersicht aller telefonischer, regionaler, Online- und Mail-Beratungsangebote in Deutschland gibt es unter suizidprophylaxe.de