Japans Wunderkind verblüfft die Szene: Juju (14) will Formel-1-Weltmeisterin werden

Die 14-jährige Juju Noda fuhr bei ihrem Debüt in der Formel 4 direkt auf den ersten Platz. Bereits vor einem Jahr hatte die Japanerin angekündigt, in der dänischen Formel 4 an den Start gehen zu wollen. Nun konnte sie ihre Premiere auch noch vergolden.

Für Noda ist es das erste Rennen in Europa, in ihrer Heimat konnte sich die Nachwuchsfahrerin bereits einen Namen machen. Zum Saisonauftakt in Dänemark auf dem Jyllandsringen ergatterte sie sich gleich die Pole-Position und legte ein blitzsauberes Rennen hin.

Nachwuchshoffnung Noda: Erst Start-Ziel-Sieg, dann disqualifiziert

Mit einem Start-Ziel-Sieg ließ sie ihrer Konkurrenz keine Chance, zudem ging auch noch die schnellste Runde des Rennens auf ihr Konto. Bitter wurde es dann für Noda im zweiten Rennen, welches sie auf Rang drei beendete. Da sie nicht registrierte Reifen verwendete, wurde sie nachträglich disqualifiziert.

Im dritten Rennen musste sie sich dann dem Gesamtführenden Conrad Laursen geschlagen geben. Noda trudelte auf Rang vier ein. Diesen hält sie auch in der Gesamtwertung nach den ersten drei Rennen der Saison.

Juju Noda will Formel-1-Weltmeisterin werden

Langfristig hat die 14-Jährige noch große Ziele: „Ich will nicht nur die nächste Formel-1-Fahrerin werden. Ich will Weltmeisterin werden.“ Zumindest mit dem ersten Teil würde sie in die Fußstapfen ihres Vaters Hideki Noda treten, der 1994 drei Rennen für Larrousse fuhr – ins Ziel schaffte er bei keinem der Rennen.

Dass seine Tochter nun in Dänemark an den Start geht für ihr Renn-Debüt in Europa hat einen einfachen Grund. Im Gegensatz zu den stärker besetzten Rennserien in Deutschland oder Italien ist es in Dänemark bereits Fahrern unter 15 Jahren erlaubt an den Start zu gehen. (mab)