Irrer Rekord-Deal! NFL-Profi kassiert Gehalt von 275 Millionen Dollar

Quarterback Joe Burrow (26) steigt zum Topverdiener in der NFL auf. Der Football-Profi hat sich mit den Cincinnati Bengals auf eine Vertragsverlängerung geeinigt und verdient in den nächsten fünf Jahren 275 Millionen Dollar.

Dies bestätigte die Franchise am Samstag, zuvor hatten bereits verschiedene Medien von dem Rekorddeal berichtet.

Joe Burrow löst Justin Herbert (LA Chargers) ab

Mit einem Jahresgehalt von 55 Millionen Dollar löst Burrow seinen Quarterback-Kollegen Justin Herbert von den Los Angeles Chargers (262,5 Millionen Dollar für fünf Jahre) als bestbezahlten Profi ab.

Herberts neues Einkommen hatte die gigantischen Vertragsverlängerungen in den Schatten gestellt, die Philadelphias Jalen Hurts (255 Millionen Dollar) und Baltimores Lamar Jackson (260 Millionen Dollar) Anfang des Jahres erhalten hatten.

Das könnte Sie auch interessieren: Im früheren Weltmeister-Auto: Warum Vettel plötzlich wieder auf dem Nürburgring fährt

Burrow hat die Bengals in seinen ersten drei Spielzeiten wiederbelebt, 2022 führte er das Team in den Super Bowl. Seinen ersten Auftritt in der neuen Saison hat der Superstar am Sonntag gegen die Cleveland Browns. (sid/fs)