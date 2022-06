Ironman in Hamburg: Laura Philipp jagt EM-Titel – Kritik an Statuten-„Schwachsinn“

Die Hansestadt wird am kommenden Sonntag wieder zur Ausdauer-Arena der Eisenfrauen und Eisenmänner. Der Ironman-Triathlon Hamburg feiert sein fünfjähriges Jubiläum. Highlight des Dreikampfes über 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,195 Kilometer Laufen ist die eingebettete Europameisterschaft der Profi-Frauen – ein Kuriosum inklusive.

Als Titelverteidigerin und Topfavoritin geht Laura Philipp an den Start (6.15 Uhr). Die 35-jährige Heidelbergerin war noch nie zuvor in Hamburg und ist begeistert. „Eine super-schöne Stadt mit tollem Flair.“ Sie freut sich auf den Stadtkurs. „Wo sonst kann man mal mit Vollgas durch die City ballern?!“ Und noch etwas ist genau ihr Ding: „Franzbrötchen!“, verrät die Frohnatur mit einem breiten Grinsen.

Ironman-Triathlon in Hamburg mit Europameisterschaft

Als härteste Rivalinnen im Kampf um den Sieg und die EM-Krone gelten Renee Kiley (39) aus Australien und Chelsea Sodaro (33) aus den USA. Richtig gelesen! Australien und USA. Auch sie wären im Falle eines Triumphes Europameisterin. Absurd, aber statutenkonform.

„Das ist völliger Schwachsinn in meinen Augen“, kritisiert Philipp, die vor einem Jahr in Finnland den EM-Titel gewonnen hatte. „Das entwertet das Rennen für uns Europäerinnen.“ Die wenigsten der 27 gemeldeten Elite-Frauen kommen aus Europa. Noch ein Grund mehr für Philipp, einen Heim-Sieg zu holen.

Laura Philipp bei Ironman Hamburg Favoritin – Kritik an Statuten-Kuriosum

Kiley, Vorjahreszweite in Hamburg und total begeistert von der Strecke und dem Publikum, schiebt die Favoritenrolle der Deutschen zu. „Ich glaube nicht, dass ich Laura schlagen kann“, sagt die Australierin, die erst mit 31 Jahren den Triathlon für sich als Sport entdeckt hat. „Aber ich kämpfe um das Podium.“

Hochgehandelt wird auch Sodaro, die in Hamburg ihre Premiere über die Ironman-Distanz feiert – und das nur 14 Monate nach der Geburt ihrer Tochter Skye, die in Hamburg mit dabei ist.

Chelsea Sodaro: Ironman-Debüt in Hamburg 14 Monate nach Geburt einer Tochter

Die „Triathlon-Mama“ aus Nevada, mehrfache Siegerin von Profi-Rennen über die Halbdistanz (1,9 Kilometer Schwimmen / 90 Kilometer Radfahren / 21,1 Kilometer Laufen), ist gespannt, ob sie auch in der Königsklasse auf Anhieb vorne dabei ist.

„Für meinen ersten Ironman wollte ich mir einen besonderen Ort aussuchen, einen spektakulären“, erzählt sie. Nach den ersten Eindrücken fühlt sich Sodaro bestätigt. „Hamburg ist dieser Ort.“

Ironman in Hamburg: Die Strecke des Triathlons

Neben den Elite-Athletinnen sind am Sonntag insgesamt 2700 Amateur-Triathlet:innen in verschiedenen Altersklassen (Agegrouper) am Start, die eine Viertelstunde nach den Profis um 6.30 in der Alster losschwimmen. Die Radstrecke (2 x 90) führt durch Innenstadt, über die Reeperbahn und am Hafen vorbei in die Vier- und Marschlande. Der abschließende Marathon wird in vier Runden um Binnen- und Außenalster gelaufen. Ziel ist der Rathausmarkt.

Unter www.ironman.com/im-hamburg gibt es detaillierte Infos zu Strecke, Startzeiten etc.