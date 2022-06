Eisenhart! Hamburger Tagesschau-Sprecher löst WM-Ticket

ARD-Tagesschausprecher Thorsten Schröder darf zum zweiten Mal an der Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii teilnehmen. Beim Ironman in Frankfurt am vergangegen Sonntag kam der Hamburger in der Altersklasse 55 bis 59 Jahre als Vierter ins Ziel und sicherte sich damit eines der begehrten Tickets für einen Start auf Big Island am 8. Oktober.

Schröder, der in Frankfurt 9:55:18 Stunden für 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,195 Kilometer Laufen benötigte, sagte der Online-Ausgabe der Zeitschrift „triathlon“: „Das ist das, was ich wollte, worauf ich zwei Jahre hingearbeitet habe.“

Viele kennen ihn als Sprecher der tagesschau – doch Thorsten Schröder ist zudem Mitglied der Triathlon-Abteilung des FC St. Pauli. Daher freuen wir uns besonders über seine Qualifikation für den Ironman auf Hawaii.



You`ll never swim, bike and run alone!#fcsp #ironman pic.twitter.com/EPA9rh2dyD — FC St. Pauli (@fcstpauli) June 28, 2022

2017 hatte sich der begeisterte Triathlet das erste Mal für Hawaii qualifiziert und danach eine Pause eingelegt.

Der 54-Jährige ist bereits seit 1999 Sprecher bei der Tagesschau und wuchs in der Nähe von Hamburg auf. Zudem ist er in der Triathlonabteilung des FC. St. Pauli tätig.